Vuzix teste des lunettes intelligentes pour les soins médicaux d’urgence au Japon

Le fournisseur mondial de technologie de réalité augmentée Vuzix Corporation teste ses lunettes intelligentes pour les soins médicaux d’urgence au Japon.

Ses lunettes intelligentes M400 sont utilisées par certaines ambulances du service d’incendie de Shunto Izu sur la côte sud du Japon. L’essai implique également la participation de l’Université Juntendo, de l’hôpital de Shizuoka et du fournisseur de technologie de réalité étendue AVR Japan Co.

CE QU’IL FAIT

Les lunettes intelligentes disposent de communications audio et vidéo bidirectionnelles qui permettent de partager en temps réel les paramètres vitaux, les lectures ECG et les changements de l’état visuel d’un patient avec les médecins et les infirmières en attente à l’hôpital.

“Nos lunettes sont légères, confortables et entièrement sans fil, ce qui les rend idéales pour être utilisées avec les autres équipements montés sur la tête que les techniciens médicaux d’urgence doivent porter”, a ajouté le président et chef de la direction de Vuzix, Paul Travers.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

L’objectif de l’essai est de fournir un traitement précoce aux patients gravement malades transportés à l’hôpital, d’améliorer les résultats et de sauver des vies. Les informations sur l’état d’urgence d’un patient sont généralement transmises par le biais d’appels téléphoniques mobiles entre les premiers intervenants et les médecins hospitaliers.

“En partageant ces informations en temps réel avec l’hôpital, on s’attend à ce que les examens, les diagnostics et les décisions de traitement médical préliminaires puissent être effectués par différents services de l’hôpital avant même l’arrivée du patient”, a déclaré Vuzix.

De plus, grâce à l’utilisation de lunettes intelligentes, les médecins pourraient mieux informer les sauveteurs avec un traitement d’urgence précis en transit, comme la transfusion sanguine, la chirurgie, la thérapie thrombolytique et le traitement intravasculaire, pour les conditions urgentes.

Selon un communiqué de presse, Vuzix prévoit d’étendre son essai dans le pays pour inclure davantage d’ambulances afin d’étudier son efficacité pour les soins médicaux d’urgence.

LA GRANDE TENDANCE

C’était il y a trois ans que Vuzix pour la première fois intégré la télémédecine dans ses lunettes intelligentes. Créées en partenariat avec le fournisseur de solutions de télémédecine VSee, les lunettes intelligentes compatibles avec la télémédecine ont des applications potentielles pour les premiers intervenants, la téléchirurgie et la formation médicale.

Dans d’autres nouvelles connexes, Santé du Nord en Australie a récemment élargi l’accès à son service d’urgence virtuel de Victoria aux patients COVID-19 et aux personnes vivant dans des établissements de soins pour personnes âgées dans le cadre des efforts du gouvernement victorien pour éloigner les patients des hôpitaux déjà débordés. Le service connecte les patients avec des urgences non mortelles aux infirmières et médecins de l’hôpital par appel vidéo.