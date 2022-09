VUNO transfère le produit de reconnaissance vocale de l’IA médicale à Puzzle AI

La société sud-coréenne de technologie médicale Puzzle AI est sur le point de reprendre les actifs de technologie vocale d’IA médicale de VUNO dans le cadre d’un accord stratégique récemment signé.

Fondée en 2018, Puzzle AI développe des outils technologiques d’IA vocale pour l’industrie médicale. Son portefeuille de solutions comprend VoiceEMR, qui convertit la dictée vocale en dossier médical, et VoiceENR, un outil de reconnaissance vocale pour les infirmières.

DE QUOI S’AGIT-IL

Le dernier accord implique le transfert de VunoMed Deep ASR à Puzzle AI. La solution utilise l’IA pour la reconnaissance vocale automatique et la documentation en temps réel et précise des termes médicaux dictés, même ceux qui contiennent des mots longs et complexes ou dans des langues mixtes coréennes et anglaises. Il a été adopté par plus de 20 grands hôpitaux en Corée du Sud depuis son lancement en 2019.

Un test de performance interne a trouvé que la solution avait une précision de reconnaissance vocale de plus de 98 % et effectue une documentation médicale en temps réel 1,5 fois plus rapidement par rapport à la vitesse conventionnelle.

Selon un communiqué de presse, VUNO conservera le droit de brevet pour la technologie, lui permettant de recevoir des frais de licence et des commissions de vente, tandis que Puzzle AI recevra une licence exclusive pour le brevet.

Après le transfert, Puzzle AI se chargera de la recherche et du développement des solutions d’IA médicale des deux sociétés, tandis que VUNO se concentrera sur les ventes et le marketing.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Dans un communiqué, VUNO a déclaré que le chiffre d’affaires de son activité audio médicale à Puzzle AI permettra à l’entreprise de se concentrer sur son portefeuille d’imagerie médicale, qui représente la plupart des parts des ventes de l’entreprise. Elle prévoit également de se concentrer sur la recherche et le développement de solutions de surveillance de la santé, en particulier son dispositif de prédiction des arrêts cardiaques, VunoMed DeepCARS.

APERÇU DU MARCHÉ

L’année dernière, Nuance Communications, un développeur américain d’IA conversationnelle pour les soins de santé, a acquis Saykara, spécialisée dans la documentation clinique mobile sur l’IA. Le produit phare de Saykara appelé Kara est utilisé pour la dictée médicale et la création automatique de notes cliniques lors de visites en personne ou virtuelles. Cet outil mobile pour appareils iOS peut être intégré aux principaux systèmes EMR.

Pendant ce temps, la société indienne d’IA Augnito a lancé l’année dernière son propre SaaS de synthèse vocale alimenté par l’IA pour la production de rapports cliniques, tels que la radiologie, l’histopathologie et les notes chirurgicales.

ENREGISTREMENT

“Grâce à cet accord, nous avons établi un partenariat stratégique solide avec Puzzle AI pour poursuivre en permanence les bénéfices liés à l’activité de la voix médicale en améliorant les effets de synergie commerciale, et en même temps, nous avons jeté une base importante pour concentrer nos capacités de R&D sur nos principaux entreprises, telles que les images médicales et les signaux biologiques », a déclaré Lee Ye-ha, PDG de VUNO.