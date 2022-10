VUMC fera une pause et examinera les chirurgies d’affirmation de genre pour les mineurs

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Les responsables du Vanderbilt University Medical Center ont annoncé vendredi qu’ils suspendaient les chirurgies d’affirmation de genre pour les mineurs afin de revoir leurs pratiques.

La nouvelle, livrée dans une lettre envoyée à un législateur qui a exigé la fin des opérations, a été rendue publique vendredi après-midi. Cela survient au milieu de la pression politique croissante des dirigeants républicains du Tennessee – dont beaucoup se présentent à la réélection – qui ont appelé à une enquête sur l’hôpital privé à but non lucratif après que des vidéos ont fait surface sur les réseaux sociaux le mois dernier d’un médecin vantant que les procédures d’affirmation de genre sont « de l’argent énorme fabricants. Une autre vidéo montrait un membre du personnel disant que toute personne ayant une objection religieuse devrait démissionner.

Aucun des politiciens n’a pu indiquer une loi spécifique que l’hôpital avait violée et aucune agence ne s’est à ce jour engagée dans une enquête. Le bureau du gouverneur Bill Lee a déclaré avoir transmis ses préoccupations au procureur général Jonathan Skrmetti, mais son bureau n’a pas précisé s’il enquêtait sur l’hôpital de Nashville.

«Nous suspendons les chirurgies d’affirmation de genre chez les patients de moins de 18 ans pendant que nous terminons cet examen, ce qui peut prendre plusieurs mois», a écrit C. Wright Pinson, directeur général adjoint et directeur du système de santé de VUMC.

La législature dominée par le GOP devrait se réunir à nouveau en janvier, et de nombreux législateurs se sont engagés à introduire une législation limitant davantage les traitements affirmant le genre. En cas de succès, il n’est pas clair si VUMC serait autorisé à reprendre les chirurgies d’affirmation de genre pour les mineurs, quel que soit leur examen interne.

Pinson a ajouté que l’Association professionnelle mondiale pour la santé des transgenres a récemment modifié ses recommandations pour le traitement des transgenres, ce qui a contribué à susciter la nécessité d’un examen.

En moyenne, VUMC a fourni cinq chirurgies d’affirmation de genre à des mineurs chaque année depuis l’ouverture de sa clinique transgenre en 2018. Tous avaient plus de 16 ans et avaient le consentement parental, et aucun n’a subi de chirurgie génitale.

“Les revenus de ce nombre limité de chirurgies représentent un pourcentage immatériel des revenus d’exploitation nets de VUMC”, a écrit Pinson.

Les courriels fournis à l’Associated Press par le biais d’une demande de documents publics montrent que des centaines de Tennesseans ont contacté le bureau du gouverneur pour soutenir la fermeture de la clinique de santé pour les jeunes transgenres de VUMC, certains lui demandant de convoquer une session législative spéciale pour résoudre le problème. D’autres ont demandé s’il pouvait suspendre les licences des médecins qui travaillent à la clinique.

Quelques-uns ont critiqué Lee pour ne pas avoir pris des mesures plus sévères plus tôt lorsqu’il a signé une loi interdisant aux médecins de fournir un traitement hormonal de confirmation du sexe aux mineurs prépubères.

Seule une poignée a défendu les services de la clinique, certains affirmant que les soins de santé transgenres qu’ils avaient reçus avaient sauvé la vie.

Kimberlee Kruesi, Associated Press