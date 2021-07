Vulnérable n’aura pas à se protéger et dit plutôt de limiter les contacts sociaux alors que les règles de Covid sont levées le 19 juillet

Les Britanniques VULNÉRABLES seront encouragés à limiter leurs contacts sociaux lorsque les restrictions seront levées le jour de la liberté – mais n’auront pas à continuer à se protéger.

Plus de deux millions de personnes qui se sont protégées lors du premier verrouillage de l’année dernière seront informées qu’elles n’auront plus à le faire à partir du 19 juillet.

De nouveaux conseils seront émis aux personnes cliniquement vulnérables dans les prochains jours Crédit : Getty

Les ministres publieront des avis dans les prochains jours, des sources affirmant qu’ils « exposeraient les risques » de leurs nouvelles libertés.

Le déménagement pourrait signifier que ceux qui ont été isolés au cours de la dernière année pourront enfin voir leurs amis et leur famille en personne.

Une source a déclaré au Daily Mail : « Il y avait tellement d’inconvénients à la protection, comme l’isolement, et le programme de vaccination signifie que nous sommes dans une situation très différente de l’année dernière.

« Mais il est juste de rappeler aux plus vulnérables qu’il y a encore des risques. »

Tous ceux qui sont classés comme cliniquement vulnérables se sont vu offrir deux doses d’un vaccin qui réduira leur risque de maladie grave.

Le ministre de la Santé, Lord Bethell, a déclaré hier que le gouvernement « marchait dans une certaine mesure vers l’inconnu » en levant les restrictions alors que les cas montaient en flèche.

Toutes les personnes classées comme cliniquement vulnérables se sont vu offrir deux doses d’un vaccin Crédit : SWNS

Il a également déclaré qu’il pensait que certaines personnes dont le système immunitaire était affaibli peuvent avoir l’impression d’être « laissées pour compte ».

Cependant, il a reconnu qu’il y avait un besoin de conseils clairs, qui devraient être « adaptés » pour refléter les conditions individuelles des gens.

Lord Bethell a ajouté : « Si vous êtes chez vous et que votre système immunitaire ne fonctionne pas aussi bien que celui des autres, et que vous voyez le reste du pays s’ouvrir, vous vous sentirez extrêmement mal à l’aise, comme si le monde avait évolué et que vous ont peut-être été laissés pour compte.

« Sur le plan émotionnel, je sympathise complètement avec cela. »

La collègue libérale démocrate, la baronne Brinton, a déclaré que tout conseil aux personnes vulnérables devrait être publié « de toute urgence ».

Elle a ajouté: « Ils envisagent peut-être de se mélanger avec des gens, ou peut-être même de partir en vacances. »