Vuitton transforme Paris avec un spectacle ludique de couleurs, d’étoiles et d’histoire

PARIS (AP) — C’était plus que juste un autre défilé de mode dans la Ville Lumière. La dernière extravagance de Louis Vuitton sur la plus célèbre avenue de Paris, les Champs-Élysées, a transformé un espace Art nouveau emblématique du XIXe siècle en une œuvre d’art évolutive. En entrant, les invités ont découvert une installation éphémère : une vaste structure de ballons en expansion qui se fondait dans les murs. Mais aussi avant-gardiste soit-il, le plastique de l’installation, associé à une canicule automnale, a amené certains participants à la comparer à une serre à la mode, mais étouffante.

Les dessins ? Une débauche de couleurs, de motifs ludiques et de subtils riffs sur les arlequins. Un régal visuel qui a fait passer les yeux et les iPhones d’un ensemble à l’autre.

Pourtant, la décoration et la mode auraient pu rivaliser en puissance de star. Les sommités d’Hollywood – Zendaya, Cate Blanchett, Jennifer Connelly, Paul Bettany, Jaden Smith et bien d’autres – ont convergé, transformant le lieu en une véritable galaxie de célébrités. La chaleur extérieure reflétait la ferveur intérieure, car Vuitton a prouvé, une fois de plus, que dans le monde de la mode, c’est une force imparable.

Voici quelques moments forts des émissions de lundi, dont une interview de Stella McCartney :

UNE VIGNETTE VUITTON : QUAND LE PASSÉ AFFICHER LE FUTUR

Dans un lavis surréaliste d’orange, la vitrine de Louis Vuitton, sous la main habile du directeur créatif femme Nicolas Ghesquière, était un mélange d’époques et d’émotions.

Un éclat de couleur, canalisant le dynamisme des arlequins, occupait le devant de la scène. Le pantalon rayé taille haute et les manches bouffantes en soie jaune rendaient hommage aux jours passés, tandis que les lunettes de ski modernes rappelaient à tous l’innovation omniprésente de Ghesquière.

Les années 70 ont également connu leur moment. Les chemises rayées aux poignets ouverts, rappelant cette époque, fusionnaient l’ambiance délicate et libre d’esprit avec la sensation dure et résolue d’un appareil photo en forme de collier. Ce contraste distinct – le doux rencontre le dur – illustre le talent de Ghesquière pour marier les contrastes.

Des clins d’œil subtils, peut-être à des piliers comme Armani Privé couture, pouvaient être repérés, mais la collection était indéniablement Vuitton. L’étreinte d’un corsage noir brillant contrastait avec la liberté aérienne d’une jupe blanche volumineuse. De même, une minijupe brillante semblait mélanger entre rigidité et fluidité.

Pourtant, le dynamisme de Ghesquière vire parfois au théâtre, sacrifiant apparemment la subtilité au profit de l’affirmation. Si son savoir-faire est indéniable, l’équilibre entre drame et euphémisme reste une corde raide sur laquelle il évolue.

Tout compte fait, la dernière offre de Ghesquière témoigne de son habileté à assembler le passé avec le présent.

DES MILITANTS CIBLENT LOUIS VUITTON PENDANT LA FASHION WEEK DE PARIS

Juste avant le défilé tant attendu de Louis Vuitton, les militants écologistes de « Dernière Rénovation » ont aspergé de peinture orange la devanture de la marque sur les Champs-Elysées. Leur but? Selon les réseaux sociaux, pour défier les marques de luxe de la Fashion Week de Paris et les riches présents à l’événement spécifique. Les chemises des militants, portant le message « leur égoïsme tue », parlaient de leur cause. Au milieu de ces perturbations, l’influenceur Jeremstar a protesté pour les droits des animaux, mais a été réprimé par la police. Malgré ces perturbations, l’événement Vuitton a eu lieu et la marque n’a pas donné de réponse.

LA MAGIE DU MARCHÉ : LA SPLENDEUR PRINTEMPS DURABLE DE STELLA

Ce n’est pas tous les lundis que l’on voit Robert Downey Jr., la starlette d’« Emily in Paris » Ashley Park et la magnat de la mode impeccable Anna Wintour parcourir un marché. Mais là encore, le Marché Saxe-Breteuil n’était pas n’importe quel marché cette semaine – c’était Stella McCartney La vitrine du développement durable de , une scène ingénieuse pour son éco-collection printemps 2024.

Les stands de fortune étaient loin d’être ordinaires. L’une d’elles, un clin d’œil à sa défunte mère, la célèbre militante végétalienne Linda McCartney, présentait des merveilles végétaliennes. Une autre a fièrement présenté les véritables algues – oui, les algues – qui ont servi à confectionner une superbe robe en macramé des années 70. Inspirés par les tournées de ses parents, les graphismes vintage Wings ont trouvé leur place sur des T-shirts bio. Les invités ont profité du soleil d’octobre, profitant autant de l’atmosphère que des vues.

Les créations McCartney de cette saison ? Pensez à la friperie éclectique des années 70, mais rendez-la chic. Une qualité intemporelle imprégnée, s’inspirant non seulement du coffre-fort de Stella, mais aussi de l’idée d’emprunter les vêtements de ses parents emblématiques lorsqu’ils étaient enfants. C’était une ode à la mode douce et affectueuse.

McCartney nous a offert des chemises brillantes avec des manches capes blanches historiques, parfaitement associées à des pantalons chauds en cristal scintillant – sans plomb, bien sûr. Un imprimé floral surdimensionné sur une robe toge drapée semblait capturer l’époque psychédélique des Beatles, transportant presque les porteurs dans les boutiques vintage de Camden à Londres.

La nostalgie était évidente, tout comme le discours sur la durabilité. Le marché durable de Stella a mis en valeur son dévouement aux matériaux innovants, complété par le talent artistique du sculpteur anglais Andrew Logan. Le défilé de McCartney n’était pas seulement une déclaration de mode ; c’était un manifeste sur la direction que pourrait prendre l’avenir.

DES ALGUES À LA PISTE : STELLA MCCARTNEY TRACÉE UN PARCOURS VERT

“Cette saison est à 95 % durable”, a déclaré fièrement McCartney sur un faux stand de marché, marquant ainsi son pourcentage de durabilité le plus élevé jamais enregistré sur le podium.

S’inspirant d’un coffre-fort personnel, elle a déclaré : « En grande partie, je regardais la garde-robe de ma mère et de mon père. » Cette plongée profonde dans son passé familial n’était pas qu’un simple voyage nostalgique. “Maintenant, ma fille me vole”, a remarqué McCartney, soulignant la nature cyclique de la mode et la façon dont les traditions se répercutent à travers les générations.

Mais le clou du spectacle ? Algue. Un début de tissu révolutionnaire, comme l’explique McCartney : « Des algues… C’est donc fou. C’est la première fois qu’il défile. » Cette innovation à base d’algues, fabriquée à partir de varech de l’océan, s’est transformée en un fil « 100 % sans pesticides, 100 % sans utilisation des terres et 70 % plus durable que n’importe quel coton ».

La langue ferme, McCartney a surnommé la couleur de la saison « vert », précisant rapidement : « Il n’y a pas de vert sur un podium, mais comme un vert écologique. »

Le spectacle était bien plus que des vêtements exposés ; c’était une éducation. Avec le segment de marché innovant et durable de McCartney, les participants ont pu observer de plus près des matériaux révolutionnaires, des déchets de vin – gracieuseté de Veuve Clicquot, une autre marque de LVMH – aux sacs chics et, bien sûr, aux algues qui font sensation.