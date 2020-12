La pluie de météores Ursid, l’un des derniers événements astronomiques de l’année, s’est produite récemment et a été observée dans diverses parties de l’hémisphère nord. La vue imprenable sur les objets célestes traversant l’atmosphère terrestre semble être comme des étoiles filantes dans le ciel nocturne. L’occurrence annuelle laisse toujours les témoins hypnotisés. Beaucoup de gens aiment capturer le bel événement dans leurs caméras.

Découvrez ce moment incroyable capturé par un photographe Paul Row, lorsque la pluie de météores Ursid a traversé le ciel nocturne près du comté d’Essex, dans le sud de l’Angleterre, à Noël. Les étoiles filantes peuvent être vues dans le ciel au-dessus de Colchester.

La pluie de météores Ursid est un événement annuel qui est généralement observé entre le 17 et le 23 décembre. Elle semble être à son apogée le 22 décembre. Cette année, il a été observé jusqu’au jour de Noël, ce qui a rendu les observateurs très heureux.

Selon rapports, les Ursides sont créés par les débris de la comète 8P Tuttle, découverte pour la première fois en 1790, puis redécouverte en 1858 par Horace Tuttle, qui lui a donné son nom. Comme la Terre, la comète tourne également autour du soleil. Lorsqu’il s’écrase dans l’atmosphère terrestre, il en résulte jusqu’à cinq à dix étoiles filantes en une heure et la vue est à couper le souffle.

La comète pénètre dans l’atmosphère terrestre à une vitesse d’environ 45 miles par seconde, après quoi elle se désintègre et se transforme en taches de glace et de poussière. C’est ce qui lui donne l’apparence d’étoiles filantes.

La pluie de météores Ursid peut être vue à l’œil nu. L’utilisation de jumelles et de télescopes n’est peut-être pas une bonne idée étant donné qu’elles réduisent le champ de vision. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un endroit agréable sans obstruction en vue et de préférence un endroit d’où le ciel semble dégagé.

Selon la NASA, la meilleure chose à faire pour maximiser le nombre de météores que l’on peut voir est de s’éloigner le plus possible de la lumière et de la pollution urbaines et de trouver un endroit avec une vue claire et dégagée du ciel nocturne. Les Ursides sont généralement faibles et pourraient être faciles à manquer si l’environnement est bien éclairé.

Cette année, le 21 décembre, les gens ont également eu l’occasion d’assister à la grande conjonction Jupiter-Saturne, un événement rare lorsque deux des plus grandes planètes du système solaire se sont rapprochées l’une de l’autre dans le ciel.