Vue du Mexique: Un avenir incertain pour l’Amérique du Nord au milieu de la visite de Biden et Trudeau

MEXICO CITY, Mexique – L’arrivée ici du président Biden et du premier ministre canadien Justin Trudeau pour assister au Sommet des dirigeants nord-américains survient à un moment où de nombreux problèmes, notamment la sécurité des frontières, l’immigration, le trafic de drogue, la politique énergétique et le commerce, dominent la trilatérale ordre du jour.

Il a été rapporté que l’ordre du jour de Biden pour les réunions inclura les défis de la migration, du climat et de l’environnement, augmentant la compétitivité des trois nations et soulignant la nécessité d’arrêter le trafic de fentanyl vers les États-Unis. Trudeau serait plus préoccupé par les questions commerciales et en particulier par la politique énergétique du président Andres Manuel López Obrador (AMLO), qui affecte les entreprises canadiennes et met en péril l’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA). Les observateurs disent que les deux dirigeants ont une liste de revendications et de préoccupations pour leur voisin et partenaire mexicain.

“Dans la nécessité de rétablir un certain esprit de coopération entre les trois pays, il apparaît que ce sommet est un moment clé pour définir et donner le ton de la marche à suivre en matière d’immigration, de sécurité des frontières, d’intégration des chaînes productives et dans la relance de l’activité économique selon les règles du jeu USMCA pour les deux prochaines années », a déclaré Roberto Salinas, directeur du Centre pour l’Amérique latine sur Atlas Network, à Fox News Digital.

Certains observateurs ici disent que ce n’est pas un hasard si quelques jours avant ce sommet, Ovidio Guzmán López, le fils du chef du cartel de la drogue “El Chapo” accusé d’être responsable d’un trafic massif de fentanyl vers les États-Unis, a été capturé et arrêté . AMLO a exigé que le gouvernement américain endigue le flux d’armes et d’armes introduites en contrebande au Mexique et on s’attend à ce qu’il continue à le faire.

Jorge Castañeda, ancien secrétaire mexicain aux affaires étrangères et professeur de politique à l’université de New York, a commenté : “Ce n’est pas une réalisation stratégique, c’est une ‘réussite diplomatique’ qui permet à López Obrador de rejeter les affirmations possibles de Biden. Ce n’est pas un victoire dans la lutte contre le crime organisé. En cela, López Obrador a eu raison de dire que la stratégie de capture de capo est inutile et c’est pourquoi il n’a pas poursuivi cette stratégie.

L’ancien ministre des Affaires étrangères a noté : « La capture des barons de la drogue n’est pas une stratégie efficace, d’abord parce qu’elle provoque plus de violence lorsque les barons de la drogue, qui n’ont pas été capturés, contestent le lieu d’où ils ont été capturés. Deuxièmement, parce que les grands cartels sont simplement remplacées ou fragmentées, auquel cas la violence se répand. »

López Obrador a toujours critiqué l’ingérence étrangère dans les affaires nationales, c’est pourquoi il a cherché des moyens d’empêcher les pays étrangers, en particulier les États-Unis, qu’il a toujours traités avec suspicion, de remettre en question ou d’essayer d’influencer sa politique. C’est la raison pour laquelle plusieurs analystes considèrent la capture d’Ovidio Guzmán comme une simple monnaie d’échange pour plaire aux États-Unis et les empêcher de s’immiscer dans les deux années qu’AMLO reste au pouvoir.

“Le Mexique veut faire au moins le strict minimum en termes d’efforts de lutte contre la drogue”, a déclaré Mike Vigil à l’Associated Press dans une interview. Vigil était l’ancien chef des opérations internationales de la DEA qui a passé 13 ans de sa carrière au Mexique. Il a également noté dans cette interview: “Je ne pense pas que ce soit un signe qu’il va y avoir une coopération plus étroite, une collaboration bilatérale, si vous voulez, entre les États-Unis et le Mexique.”

Avant de se rendre au Mexique, Biden a annoncé la semaine dernière que “le Mexique a accepté d’autoriser jusqu’à… 30 000 personnes par mois qui essaient, se font prendre et sont renvoyées de ces quatre pays qui sont appréhendés alors qu’ils tentent de traverser illégalement la frontière, le sud-ouest frontière.” Biden a déclaré: “Mon message est le suivant: si vous essayez de quitter Cuba, le Nicaragua ou Haïti, vous avez – et nous – ou avons convenu de commencer un voyage en Amérique, ne – ne vous présentez pas simplement à la frontière. Restez où vous êtes et postulez légalement à partir de là.”

Les experts disent que tant que López Obrador accepte d’aider Biden à contenir le problème frontalier, une priorité pour son administration, le président américain n’insistera pas trop sur d’autres questions.

De l’autre côté, se référant aux politiques énergétiques et commerciales d’AMLO, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré : « Le président Biden et moi allons dire assez clairement au président López Obrador que cela doit être compris comme un moyen d’aider le Mexique à se développer. , une façon de continuer à attirer les investissements des entreprises du Canada et des États-Unis. Je comprends qu’il veuille mettre davantage l’accent sur les entreprises énergétiques publiques, mais cela doit être fait de manière responsable et de manière manière qui comprend qu’il fait partie de l’ALENA (maintenant l’USMCA) et qu’il doit respecter ces règles.”

Roberto Salinas a déclaré: “Il est essentiel de pouvoir définir et résoudre le problème énergétique où AMLO veut revenir à l’ère des monopoles et de l’étatisme énergétique en violation très claire de l’USMCA. Nous espérons que c’est l’occasion de relancer, réanimer et résoudre ce problème et pouvoir remettre le Mexique sur les rails avec une politique énergétique plus raisonnable et ouverte aux investissements privés et respecter les investissements et les droits des investisseurs qui se sont engagés à respecter les règles du jeu du USMCA.”

Il a conclu : « C’est un sommet qui peut rendre visible les énormes opportunités qui existent avec le nearshoring pour la région nord-américaine et ainsi consolider une plus grande compétitivité pour un avenir partagé.

