Vue d’ensemble : prendre la pose dans le Lagos des années 1970, la capitale africaine du street style | Photographie

Tsa photo a été prise dans un célèbre studio photographique de Lagos en 1979. Le studio, Abi Maroc, était dirigé par une équipe mari et femme, John et Funmilayo Abe, des années 1970 à 2006, et a capturé des images de générations de Nigérians pendant décennies au cours desquelles la ville à croissance exponentielle est devenue la capitale non officielle de l’Afrique et du monde en matière de street style. La photo est incluse dans une nouvelle exposition qui retrace la place du portrait mis en scène dans cette histoire – dans les années avant que les smartphones et Instagram ne rendent obsolètes de nombreux studios de rue.

L’exposition est issue d’un projet en évolution appelé Archives des Studios de Lagos c’est le travail de deux artistes et conservateurs, Karl Ohiri et Riikka Kassinnen, qui consiste désormais à préserver des milliers de négatifs de films de cette période. Le projet a débuté lorsque Ohiri, basé à Londres, s’est rendu à Owerri, dans le sud du Nigeria, en 2015 pour rendre visite à sa famille. Pendant qu’il était là-bas, il a rencontré un photographe portraitiste local et lui a demandé s’il pouvait consulter ses archives d’images. Le photographe lui a expliqué qu’il avait jeté et détruit tous ses négatifs car ils prenaient trop de place. Quand Ohiri demandait à d’autres photographes, il entendait souvent la même histoire. Il a collecté des fonds auprès de différentes fondations pour créer le projet d’archives et préserver les négatifs restants.

Les photos d’Abi Maroc sont au cœur de ce projet. Le studio s’est développé à partir d’une entreprise lancée par John Abe dans les années 1960, dans laquelle il parcourait Lagos à vélo pour promouvoir ses services de portrait. Tout a pris son essor lorsqu’il a rencontré sa femme, qui avait initialement quitté l’école primaire pour suivre sa passion et sa vocation de photographe. Ensemble, pendant des années, ils ont documenté dans leurs sujets chaque changement de style local – qui, comme ici, incorporait une gamme d’influences traditionnelles et panafricaines, ainsi que des inflexions hollywoodiennes occasionnelles. John Abe est décédé en juin ; Funmilayo a pris sa retraite en 2021, mais continue de vivre près de Lagos.