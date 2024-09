Vue d’ensemble : le moment Manhattan de Joseph Michael Lopez | Photographie

JOseph Michael Lopez a vécu à New York jusqu’à l’âge de quatre ans, puis il est parti pour Miami avec sa mère, qui avait émigré de Cuba. Il est revenu dans la ville à l’âge adulte, avec un appareil photo, au début il a aidé Bruce Weber, le grand créateur de mythes de la fin du siècle des panneaux publicitaires de Times Square. En dehors de ses heures de travail, López Il s’intéressait cependant à un autre type de cadrage de la ville. Il commença à réaliser une série de photos, « Dear New Yorker », consacrée à certains des extrêmes aperçus dont d’autres peuvent détourner le regard lorsqu’ils se déplacent dans les rues. Ces images étaient une sorte d’ancrage compulsif. « J’ai grandi dans un environnement bilingue, vraiment fracturé », dit-il. a dit le Le New York Timesalors qu’il développait ce projet. « Pour moi, le visuel était donc plus concret. »

Un livre magnifiquement édité de deux décennies de photos de Lopez, JML NYC 02-23est publié ce mois-ci. Il présente une série d’images en noir et blanc, à la lumière invraisemblable, d’une ville apparemment en conflit entre épiphanie et dystopie : des scènes presque abstraites de rendez-vous galants et d’éclairs de chair ; d’ivrognes et de toxicomanes aux yeux spectraux ; de personnages émergeant des miasmes du métro ou se résolvant momentanément en géométries ; de jeunes visages aux regards qui parlent de trop d’expérience, ou qui se retrouvent perdus dans les blocs et les intersections de leur propre esprit.

Souvent, comme sur cette photo prise à Union Square, les groupes familiaux semblent surpris ou méfiants ; la main maternelle supplémentaire, tordue, soutenant l’enfant par derrière semble être un geste instinctif de sécurité supplémentaire, qui semble tout à fait justifié dans le contexte des autres images du livre. Les yeux des personnages ici, quant à eux, semblent partager le même type d’attention que le photographe : obligés de donner un sens à l’instant, et un peu déconcertés par certaines des choses qu’ils découvrent.