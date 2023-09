Vue de la Ryder Cup depuis le premier tee : chants de football, costumes étranges, files d’attente et théâtre de golf | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



On peut voir les fans sprinter vers les portes alors que la 44e Ryder Cup commence. Crédit : @RyderCup

Il faut quelque chose de spécial pour que des milliers de personnes fassent la queue dehors avant le lever du soleil, la Ryder Cup étant l’une des rares occasions sportives où un tel comportement est justifié.

Le Fan Village du Marco Simone GC était déjà inondé d’activité à 6 heures du matin, heure locale à Rome, plus de 90 minutes avant le début du match, avec des fans sortis par milliers alors qu’ils attendaient avec impatience le début de la candidature européenne à la Ryder Cup contre l’équipe. ETATS-UNIS.

Les messages sur le système Tannoy ont continué à rappeler aux fans que l’accès au parcours ne se ferait pas avant 6h30, ou plus tard en fonction de la lumière du jour, même si beaucoup sont restés imperturbables alors qu’ils rejoignaient les files de spectateurs grandissants attendant d’accéder aux tribunes et à d’autres zones. .

Une foule immense a rempli la tribune le jour de l’ouverture à Rome

Les messages « ne courez pas » ont également été ignorés lors de l’ouverture des portes publiques, avec une course de sprint s’ensuivant entre des fans désespérés de foncer à travers la lumière limitée et de trouver leurs points d’observation pour regarder la séance d’ouverture.

L’endroit le plus populaire était l’immense tribune qui parcourait en premier le par quatre, remplie de près de 5 000 sièges bleu Azzurri et conçue de manière à ressembler au Colisée synonyme de la ville.

Il n’y avait pas que les fans qui cherchaient désespérément une place, la section médias de 75 places atteignant rapidement sa capacité maximale et appliquant une politique « un entré, un retrait » avant que le match d’ouverture à quatre n’atteigne la zone d’entraînement pour se préparer à 7h35. l’heure du thé.

Une fois l’entrée enfin possible et les 103 marches menant au sommet du stand franchies, vous pénétriez sur une terrasse temporaire surplombant une palette de couleurs, de costumes, de bruit et d’excitation générale.

Un groupe de gars avec « Aberg 1 » sur les maillots de football suédois, sans le Å, regarde avec intérêt, avec des tenues Union Jack, des salopettes de l’équipe américaine, des costumes de chef avec des pizzas attachées et même Super Mario, quelques-unes des autres tenues exposées.

L’Europe apporte son propre bruit

Contrairement au Golf National cinq ans plus tôt et à la Coupe d’Europe de Solheim en Espagne lundi dernier, où un DJ était placé près du tee pour tenter de créer une atmosphère de fête, la musique se limitait à une lecture de l’emblématique Nessun Dorma sur les haut-parleurs et autrement laissé aux spectateurs le soin de se créer.

Il n’a pas fallu longtemps pour entendre les chants traditionnels « USA ! ETATS-UNIS!’ et ‘Olé, olé, olé !’ » pour faire écho autour du site, tandis que les Gardiens de la Ryder Cup – des habitués de cet événement – ​​étaient parmi ceux qui essayaient d’apporter une touche golfique aux classiques emblématiques et aux chants traditionnels du football.

Les Gardiens de la Ryder Cup ont tenté de faire monter le bruit dans les tribunes lors de la première

« Deux Molinaris ! Il n’y a que deux Molinaris ! » a été scandé alors que les vice-capitaines Edoardo et Francesco Molinari se dirigeaient vers le tee, tandis que « L’Europe est en feu ! Les États-Unis sont terrifiés», a-t-on utilisé pour tenter d’étouffer les chants du fort contingent américain.

Le morceau Zombie des Cranberries, joué après la victoire de l’Irlande contre l’Afrique du Sud à la Coupe du monde de rugby la semaine dernière, a reçu de nouvelles paroles golfiques : « Nous sommes sur le tee ! Nous sommes sur le tee ! Lowry! Lowry !

Il y a eu un méli-mélo de chants pour Viktor Hovland, utilisant le thème musical Heartbeat avant de mettre plus tard son nom de famille sur l’air de « Just Can’t Get Enough » de Depeche Mode.

Chaque joueur a à un moment ou à un autre chanté une ou deux chansons en son honneur, tandis que le vice-capitaine Nicolas Colsaerts a tenté de faire monter le bruit avant l’heure de départ en encourageant la tribune bondée à lui crier « Europe ».

Le « coup de tonnerre » qui a joué un rôle important dans le succès européen de la Ryder Cup 2018 et qui avait été rendu populaire par les fans de football islandais quelques années plus tôt a été présenté, les applaudissements étant correctement synchronisés avec les tribunes, seulement pour que les niveaux de décibels augmentent encore à mesure que les joueurs se sont dirigés vers le tee.

Il y a eu une poignée de huées pour le contingent américain à son entrée dans l’arène, ce qui a amené le numéro 1 mondial Scottie Scheffler à hausser les bras, indifférent à tout cela, même si l’arrivée des Européens a suscité d’énormes acclamations et applaudissements.

Scheffler a reçu un cri de « tu es nul, Scottie » de la part d’un spectateur irrespectueux, à qui son entourage a dit de se taire, même si cela n’a pas empêché l’Américain d’envoyer son tee shot dans le rough gauche.

Les spectateurs ont regardé sur les écrans géants les Européens réaliser des oiselets précoces pour prendre l’avantage dans les foursomes, avant d’être invités à quitter la tribune pour regarder le reste de la séance depuis les fairways. Et quelle séance ce fut.

L’Europe a réalisé un balayage historique contre l’équipe américaine, la première fois qu’elle remporte les quatre matches lors de la séance d’ouverture, l’équipe de Luke Donald prenant une avance de 4-0 pour renforcer ses espoirs d’une septième victoire consécutive à domicile.

Ce score choc, ainsi que la chaleur italienne et les rafraîchissements pour adultes proposés autour du parcours, ont vu l’atmosphère devenir encore plus forte lorsque les spectateurs sont revenus dans la tribune pour les quatre balles. Il n’y a vraiment rien de comparable à la magie d’une Ryder Cup.

