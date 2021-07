Vue Cinema condamné à une amende de 750 000 £ après que son père, 24 ans, a été écrasé à mort par un siège pendant le film

VUE Cinema a été condamné à une amende de 750 000 £ pour manquement à la sécurité après qu’un père de deux enfants a été écrasé à mort par son siège pendant un film.

Ateeq Rafiq, 24 ans, est décédé une semaine après l’accident anormal impliquant une chaise de théâtre électronique à Birmingham en 2018.

Il essayait de récupérer son téléphone après qu’il soit tombé entre les sièges Gold Class du complexe de loisirs Star City.

Lorsqu’il se pencha pour le ramasser, le repose-pieds s’appuya sur sa tête.

Un tribunal a appris qu’il avait eu 118 pierres de pression forcées sur son cou, lui faisant subir une crise cardiaque déclenchée par un manque d’oxygène au cerveau.

Sa femme et le personnel du cinéma se sont battus pour le libérer et ont finalement cassé le repose-pieds.

Ateeq a été transporté d’urgence à l’hôpital le 9 mars, mais est malheureusement décédé des suites de blessures « catastrophiques » une semaine plus tard.

Vue Entertainment Ltd a été condamnée aujourd’hui à une amende à Birmingham Crown Court, ainsi qu’à 130 000 £ de frais.

Le tribunal a appris que le géant du divertissement n’avait effectué aucune évaluation des risques sur le siège mal installé, ce qui créait un « risque d’écrasement mortel ».

BLESSURES « CATASTROPHIQUES »

La juge Heidi Kubik QC a déclaré qu’Ateeq était décédé dans « un accident qui n’aurait jamais dû se produire ».

Le juge a déclaré: « Rien que je puisse dire ne peut améliorer la perte subie par sa femme et sa famille.

« Il est admis qu’il est clair qu’un certain nombre de membres du public ont été exposés au même risque de préjudice.

« L’absence totale d’évaluation des risques a été une cause importante du préjudice réel qui en a résulté. »

Acceptant divers facteurs atténuants avancés au nom de Vue, le juge a ajouté : « C’est évidemment une atténuation positive au nom de cette société qu’elle n’ait aucune condamnation antérieure ou affaire devant le tribunal.

« Ils ont un bilan très positif en matière de santé et de sécurité. »

L’épouse d’Ateeq, Ayesha Sardar, a précédemment décrit comment elle avait regardé avec horreur son mari crier de douleur.

FAMILLE DÉVASTE

Elle a raconté à son enquête en 2019: « Le repose-pieds a commencé à descendre… il a crié de douleur et je lui ai dit de sortir de là-dessous.

« J’ai essayé de retirer le repose-pieds mais je n’ai pas pu. J’ai couru dehors pour chercher de l’aide mais personne ne m’a entendu. »

Elle a ajouté : « Dès qu’ils [staff members] a sorti son corps, il était bleu. »

Rendant hommage à son mari, elle a ajouté: « C’était un père aimant, un fils, un mari et un ami, il était toujours heureux et prenait chaque jour comme il venait.

« Il avait un brillant sens de l’humour. Son sourire était le plus beau. »

Au moment de la mort du jeune père, un membre de la famille a déclaré à The Sun Online qu’ils étaient « dévastés ».

Elle a déclaré: « C’est tellement triste ce qui s’est passé. Il était avec sa femme à l’époque qui est juste en état de choc absolu. Nous sommes tous dévastés. »

Un agent de sécurité, qui a entendu la panique à la radio et s’est précipité pour aider à libérer Ateeq, a déclaré : « J’étais à l’extérieur du cinéma quand j’ai entendu des cris à la radio.

« J’ai couru dans l’écran et j’ai trouvé des membres du personnel essayant désespérément de libérer un homme qui était coincé au sol.

« Sa tête était coincée sous l’un des repose-pieds et il y avait une vraie bagarre en cours.

« Il paniquait quand je suis arrivé pour la première fois, mais après quelques minutes, il a juste perdu connaissance et s’est immobilisé.

« Sa pauvre femme criait son nom alors que nous essayions de le retirer. C’était vraiment horrible à voir.

« Il nous a fallu 10 minutes pour casser le repose-pieds et le libérer, et un autre membre du personnel a commencé à pratiquer la RCR. »

« DANGER D’ÉCRASEMENT MORTEL »

Il a ajouté : « L’ambulance est arrivée peu de temps après et les ambulanciers ont essayé de le sauver. Je pense qu’ils ont réussi à le ramener.

« J’ai continué le reste de mon quart de travail par la suite, mais j’étais vraiment secoué. Je ne peux pas croire qu’il soit mort. C’est un chemin terrible à parcourir. »

Un autre ami proche d’Ateeq, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré : « Il était si jeune et avait toute la vie devant lui.

« Sa famille a perdu un fils, un père, un frère et un mari. Il laisse derrière lui une adorable fille qui n’a que deux ans.

« C’était un gars adorable, humble et terre-à-terre qui souriait toujours, il avait littéralement tout pour vivre.

«Nous sommes tous dévastés de l’avoir perdu si tôt et sommes sous le choc. Nous ne pouvons pas le croire.

Dans un communiqué publié après l’imposition d’une amende, Vue a déclaré: « La mort de M. Rafiq a attristé tout le monde chez Vue et nous restons profondément désolés pour la perte subie par sa famille et ses amis.

« Nous espérons que la fin de ces procédures leur apportera un dénouement suite à ce tragique accident.

« Tous les fauteuils inclinables du type impliqué dans l’incident ont été retirés de nos cinémas et nous avons pris toutes les mesures possibles pour en tirer des leçons et nous assurer que cela ne pourrait plus se reproduire. »