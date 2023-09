Vucic « veut la guerre » : le Premier ministre du Kosovo accuse Belgrade d’incitation à la violence | Actualités sur les conflits

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a déclaré que le président serbe Aleksandar Vucic avait planifié et ordonné une attaque dans le nord du Kosovo « pour déstabiliser » le pays dans le but de déclencher une guerre.

Une trentaine de Serbes lourdement armés ont pris d’assaut le village de Banjska dimanche dernier, ont combattu la police du Kosovo lors d’une fusillade et se sont barricadés dans un monastère orthodoxe serbe. Un policier du Kosovo et trois assaillants serbes ont été tués.

Quelques heures plus tard, la police a repris le monastère où elle a trouvé une grande cache d’armes et de munitions. Six membres blessés du groupe armé ont été hospitalisés dans le sud de la Serbie, selon le ministre de l’Intérieur Xhelal Svecla, tandis que d’autres assaillants ont pris la fuite.

Kurti a déclaré à Al Jazeera que les « formations paramilitaires » serbes de Banjska possédaient des équipements fabriqués en Serbie qui ne peuvent être trouvés sur le marché libre.

Alors que les informations sont toujours en cours de collecte par les procureurs et la police du Kosovo, « ce que nous savons, c’est que nous avons confisqué cinq millions d’euros [$5.3m] des munitions et des armes, et tout cela a été fabriqué dans des usines en Serbie », a affirmé Kurti.

« Grenades à main, mitrailleuses, tout ce que nous avons confisqué était produit en Serbie et est introuvable sur le marché. Il est évident que l’armée serbe a donné cela aux formations paramilitaires.»

Kurti a déclaré que le but ultime de l’attaque de dimanche était que la Serbie mette en scène un scénario et accroisse les tensions.

« Ils voulaient que nos policiers entrent dans le monastère de Banjska pour pouvoir ensuite partager des photos dans le monde entier. [showing] balles sur les murs du monastère. Cela ne s’est pas produit parce que notre police est très forte et très professionnelle et [the attackers] échappé. »

« Ils voulaient seulement que la guerre commence le dimanche 24 septembre. [It’s well known] comment la guerre a commencé à Sarajevo. Le 1er mars 1992, lors d’un mariage, un prêtre orthodoxe serbe a été blessé. Nous avons fait très attention à ce que quelque chose de similaire ne se produise. Mais je pense qu’ils voulaient répéter les scénarios du début de la guerre [in former republics of Yugoslavia].»

Kurti a déclaré que Milan Radoicic, un haut responsable politique serbe du Kosovo qui a admis vendredi avoir planifié l’attaque, « a reçu du matériel logistique, militaire et de préparation de Belgrade, et a également reçu des ordres politiques du président Vucic », soulignant leurs liens étroits.

Radoicic – vice-président de la « Liste serbe », un parti politique serbe au Kosovo soutenu par Belgrade – a démissionné de son poste vendredi et a qualifié l’attaque d’opération de « défense » contre les autorités du Kosovo. Mais il a nié toute implication ou soutien du gouvernement serbe.

« Institutions de sécurité serbes »

Dan Ilazi, directeur de recherche au Centre kosovar d’études de sécurité, a déclaré à Al Jazeera que les responsables allemands et américains ont également reconnu que l’équipement impliqué serait difficile à acquérir sans des connexions de haut niveau.

« Par exemple, l’un des lance-grenades qu’ils ont utilisés ne peut être acheté qu’avec l’autorisation du gouvernement serbe. De plus, selon la police du Kosovo, certaines des personnes impliquées dans cette attaque font partie de l’establishment de la sécurité en Serbie », a déclaré Ilazi, ajoutant que « les liens de Radoicic avec le gouvernement serbe sont très transparents ».

« La mesure dans laquelle le président serbe lui-même était au courant de cette attaque est discutable… La responsabilité dans cette attaque, les preuves présentées jusqu’à présent, semblent clairement montrer la participation des institutions de sécurité serbes.

« Je soupçonne personnellement que cela est peut-être également incité, soutenu ou encouragé par la Russie, qui maintient une forte présence dans les institutions de sécurité serbes », a déclaré Ilazi.

Vucic et son bureau n’ont pas répondu à Al Jazeera au sujet de ces allégations, mais il a nié toute implication du gouvernement dans l’attaque de dimanche.

Jeudi, il dit l’agence de presse Reuters a indiqué que la Serbie enquêterait sur l’origine des armes saisies, notamment une cache de fusils d’assaut, de lance-roquettes antichar, de grenades à main, de mines terrestres et de drones.

« Pourquoi cela serait bénéfique pour Belgrade ? Quelle serait l’idée ? Détruire notre position que nous construisons depuis un an ? Détruire ça en un jour ? … La Serbie ne veut pas de guerre », a déclaré Vucic.

Il a déclaré que les suspects feraient l’objet d’une enquête et que Radoicic serait « convoqué par le procureur ».

À son tour, Vucic a accusé Kurti de vouloir expulser les Serbes du Kosovo.

Le refus de Kurti de former une association de municipalités serbes, dans le cadre de l’accord de 2013 entre Belgrade et Pristina qui accorderait plus d’autonomie aux Serbes du Kosovo, est ce qui a alimenté les tensions conduisant à la violence à Banjska, a-t-il déclaré.

Vucic a déclaré à la télévision serbe qu’il disposait d’informations vieilles d’un an selon lesquelles les Serbes du Kosovo se préparaient à la résistance, soulignant les barricades érigées par les résidents serbes il y a plus d’un an.

« La situation est en ébullition… Kurti a fait cela, il a uni les Serbes », a déclaré Vucic.

Quelque 50 000 Serbes vivant dans le nord du Kosovo ne reconnaissent pas les institutions de Pristina et considèrent Belgrade comme leur capitale. Des affrontements ont eu lieu à plusieurs reprises entre la police du Kosovo et les forces de maintien de la paix dirigées par l’OTAN, connues sous le nom de KFOR. Mais les violences de dimanche ont été les pires depuis des années.

« Ils sont venus attaquer »

Kurti s’est demandé ce que faisait un groupe paramilitaire serbe lourdement armé dans un monastère du XIVe siècle à Banjska.

« Qui défendent-ils là-bas ? Ils sont venus attaquer… [Vucic] « Il aime la guerre, il souhaite la guerre et il veut la guerre parce qu’il veut une Republika Srpska au Kosovo », a déclaré Kurti à Al Jazeera, faisant référence à l’entité dirigée par les Serbes en Bosnie-Herzégovine, formée lors de l’accord de paix de Dayton en 1995, qui a officiellement pris fin. la guerre, mais elle est aujourd’hui la source de nombreux troubles.

« [Republika Srpska was formed] parce qu’il y a eu une guerre et un génocide en Bosnie. Et maintenant, il veut une guerre et un autre génocide au Kosovo pour pouvoir obtenir une Republika Srpska. [in Kosovo]mais il ne le fera pas », a ajouté Kurti.

Entre-temps, vendredi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes que les États-Unis appelaient la Serbie à retirer ses forces de la frontière, après avoir détecté un renforcement militaire serbe « sans précédent » – « un développement très déstabilisant ».

Dans un déclaration Vendredi, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré avoir parlé avec Vucic pour apaiser les tensions. Il « s’est félicité de la présence accrue de la KFOR et de la décision du Conseil de l’Atlantique Nord d’autoriser des forces supplémentaires ».

Pour éviter que de telles attaques ne se reproduisent, Kurti a déclaré à Al Jazeera que deux choses étaient nécessaires de toute urgence : la sécurité du Kosovo et des sanctions pour la Serbie.

« Ils organisent tout le temps des exercices militaires près de notre frontière… Je pense que c’est très dangereux. Ils penseront que vous avez peur ou que vous êtes faible. C’est pourquoi la communauté internationale – la communauté européenne, l’OTAN, les États-Unis et le Royaume-Uni – doit montrer et prouver à Belgrade qu’un retour aux années 1990 n’est pas autorisé.»