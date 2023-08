L’ancien animateur de Fox News a discuté de la « réinitialisation mondiale » avec le président Aleksandar Vucic

Tucker Carlson a partagé un aperçu de sa prochaine interview avec Vucic, dans laquelle il dit que le leader serbe a partagé un « point de vue intéressant » sur ce qui se passe en Ukraine, étant donné que son propre pays a été bombardé par l’OTAN il y a près d’un quart de siècle.

En bref vidéo partagé sur son X (anciennement Twitter), Carlson a dévoilé ce que Vucic lui avait dit lors de leur rencontre à l’ambassade de Serbie à Budapest, en Hongrie, pour une interview qui n’a pas encore été publiée.

« L’un des points qu’il a soulevés est que la guerre en Ukraine, la guerre contre la Russie menée par l’OTAN, a écrasé l’économie européenne », Carlson a expliqué. « La destruction de Nord Stream par l’administration Biden, directement ou par procuration, tue l’économie allemande. »

Carlson a qualifié la situation de « complètement fou » notant que l’économie allemande est de loin la plus grande économie d’Europe « et donc les effets en aval de cela, un pays de l’OTAN attaquant efficacement un autre pays de l’OTAN se font sentir dans toute l’Europe. »

« Cette guerre blesse tout le monde – peut-être à l’exception à long terme de la Russie – et donne du pouvoir à tout le monde en dehors des États du Golfe, de la Chine et de la Turquie », Carlson a affirmé, décrivant le déplacement mondial en cours du pouvoir des États-Unis et de l’Ouest vers l’Est comme un « réinitialisation du monde » que le public américain semble ignorer.















Plus tôt ce mois-ci, Vucic a déclaré que tous les efforts occidentaux pour aider l’Ukraine à l’emporter sur la Russie sur le champ de bataille étaient vains. « Une guerre d’usure est en cours, et avec toute la force de l’Occident, la Russie ne sera pas vaincue sur le champ de bataille », a déclaré le dirigeant serbe, appelant Moscou et Kiev à engager des pourparlers de paix.

Le pays des Balkans, qui entretient traditionnellement des liens étroits avec la Russie, a déclaré sa neutralité dans le bras de fer entre Moscou et Kiev. Cependant, Vucic a déclaré à de nombreuses reprises que son gouvernement avait subi d’immenses pressions de la part de l’Occident pour introduire des sanctions contre la Russie.