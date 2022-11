VRS responsable de 1 décès d’enfant sur 50 de moins de 5 ans : étude

Une nouvelle étude estime que 1 décès sur 50 d’enfants de moins de 5 ans par ailleurs en bonne santé dans le monde est dû à un virus courant qui fait actuellement rage aux États-Unis et au Canada : le virus respiratoire syncytial, ou VRS. Et dans les pays à revenu élevé, 1 bébé sur 56 qui naît à temps et qui est en bonne santé sera hospitalisé pour le VRS au cours de sa première année de vie, selon les estimations des chercheurs.

Le virus est connu pour être particulièrement dangereux pour les bébés prématurés et médicalement fragiles, mais il entraîne une “charge de morbidité substantielle chez les nourrissons dans le monde”, ont écrit les auteurs de l’étude, publiée jeudi dans la revue Lancet Respiratory Medicine.

D’autres recherches ont examiné le nombre d’enfants atteints de maladies préexistantes qui sont hospitalisés avec le VRS, mais la nouvelle étude est l’une des premières à examiner le nombre d’enfants par ailleurs en bonne santé.

“C’est le bébé le moins à risque qui est hospitalisé pour cela, donc vraiment, les chiffres sont vraiment beaucoup plus élevés que ce que je pense que certaines personnes auraient deviné”, a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Louis Bont, professeur de maladies infectieuses pédiatriques à Wilhelmina Children’s Hospital du centre médical universitaire d’Utrecht aux Pays-Bas. Bont est également le président fondateur de la fondation ReSViNET, une organisation à but non lucratif dédiée à la réduction du fardeau mondial de l’infection par le VRS.

Les estimations sont basées sur une étude qui a examiné le nombre de cas de VRS chez 9 154 nourrissons nés entre juillet 2017 et avril 2020 qui ont été suivis pendant la première année de vie. Les bébés ont reçu des soins dans les centres de santé à travers l’Europe.

Environ 1 enfant sur 1 000 dans l’étude a été placé dans une unité de soins intensifs pour obtenir de l’aide pour respirer grâce à un ventilateur mécanique. Ces soins sont vitaux : dans les régions du monde où il y a un manque de soins hospitaliers, le risque de décès est important.

“La grande majorité des décès dus au VRS surviennent dans les pays en développement”, a déclaré Bont. “Dans le monde développé, la mortalité est vraiment rare, et si cela se produit, c’est pratiquement uniquement chez ceux qui ont des comorbidités graves. Mais dans la plupart des endroits du monde, il n’y a pas d’unité de soins intensifs.”

À l’échelle mondiale, le VRS est la deuxième cause de décès au cours de la première année de la vie d’un enfant, après le paludisme. Entre 100 000 et 200 000 bébés meurent du virus chaque année, a déclaré Bont.

Il y a moins de décès par VRS dans les pays à revenu élevé, mais le virus provoque toujours une morbidité importante, et même l’hospitalisation peut avoir des effets graves, a déclaré le Dr Kristina Deeter, présidente de pédiatrie à l’Université du Nevada, Reno et médecin spécialiste en pédiatrie. soins intensifs chez Pediatrix Medical Group.

“Qu’il s’agisse simplement de problèmes psychosociaux traumatiques, émotionnels après une hospitalisation ou même d’avoir des poumons plus vulnérables – vous pouvez développer de l’asthme plus tard, par exemple, si vous avez eu une infection très grave à un jeune âge – cela peut endommager vos poumons de façon permanente », a déclaré Deeter, qui n’a pas participé à la nouvelle étude. “C’est toujours un virus important dans notre monde et quelque chose sur lequel nous nous concentrons vraiment. C’est en quelque sorte le pain et le beurre d’une unité de soins intensifs pédiatriques.”

Les fournisseurs de soins de santé savent que de novembre à mars est la « saison virale » traditionnelle et ils doivent planifier en conséquence le VRS et d’autres problèmes respiratoires.

Le Dr Nicholas Holmes, vice-président principal et chef de l’exploitation du Rady Children’s Hospital de San Diego, a déclaré que les responsables là-bas sont toujours sûrs d’avoir suffisamment d’inhalothérapeutes et de médecins pour gérer l’afflux de cas.

Même alors, dans le plus grand hôpital pédiatrique de la côte ouest, les responsables ont dû faire preuve de créativité pour faire face à la charge de patients, a déclaré Holmes.

“Une chose que nous venons de mettre en œuvre récemment pour aider est que nous avons de nombreux cliniciens qui sont des infirmières ou des thérapeutes agréés, ou des médecins comme moi, qui occupent des rôles non cliniques dans l’organisation. Nous sommes donc réengager ces membres du personnel agréés pour aider à soutenir et à combler cet écart afin de soutenir nos infirmières et nos médecins qui sont en ligne directe avec les soins aux patients », a déclaré Holmes.

Mercredi, Holmes a déclaré, dans le cadre du programme Helping Hands de l’hôpital, qu’il avait passé une heure et demie au service des urgences plutôt que de faire son travail habituel. Il a vérifié les familles et les patients, distribuant des couvertures et des sucettes aux fruits. Cela lui a permis de surveiller les problèmes et d’alerter les infirmières si un enfant devenait plus malade et avait besoin de soins médicaux immédiatement.

“Cela permet à l’équipe de soins infirmiers de la zone de triage de se concentrer vraiment sur les enfants les plus malades”, a déclaré Holmes.

Bien qu’il n’y ait pas de traitement spécifique pour le VRS chez les bébés en bonne santé, les développements récents concernant les vaccins et les thérapies signifient que de l’aide pourrait être en route pour les hôpitaux très fréquentés.

Il n’y a qu’un seul traitement par anticorps monoclonal pour les patients qui ont des conditions préexistantes ou qui sont nés prématurément. Il est disponible depuis 1998 et a fait une différence significative, a déclaré Deeter.

“Une fois que les bébés prématurés ont commencé à recevoir cela, les chiffres ont considérablement chuté”, a-t-elle déclaré. “Il est extrêmement rare à ce stade que nous mettions un bébé sous respirateur pour le VRS. Ce groupe minuscule et fragile est si bien protégé par ces injections ; cependant, nous avons encore des milliers de bébés qui n’ont pas reçu ces injections. injections qui ont encore besoin de soins de soutien, et souvent, elles sont gérées sans système d’assistance respiratoire.”

Il y a des choses que les parents de nourrissons peuvent faire pour prévenir le VRS, a déclaré le Dr Priya Soni, professeur adjoint de maladies infectieuses pédiatriques au Cedars Sinai Medical Center. Ce sont les comportements simples que tout le monde connaît depuis la pandémie de Covid-19 : lavez-vous soigneusement les mains, restez à la maison si vous êtes malade et gardez les surfaces propres.

“Le virus est un peu plus résistant sur les surfaces dures, donc vraiment nettoyer ces surfaces et se laver les mains va très loin avec le VRS, tout en limitant l’exposition de l’enfant aux sécrétions respiratoires infectées et aux gouttelettes en général”, a déclaré Soni, qui n’était pas t impliqué dans la nouvelle recherche.

Les résultats de l’étude sur le nombre d’enfants qui contractent le VRS au cours des premiers mois de leur vie montrent à quel point il sera important d’avoir une stratégie de vaccination pour les femmes enceintes, a-t-elle déclaré.

“Tout ce que nous pourrions faire pour combler cet écart pour les jeunes nourrissons qui sont dans les six premiers mois de leur vie, qui peuvent être vraiment très sujets à cette infection par le VRS, aidera”, a déclaré Soni.

Aux États-Unis, quatre vaccins contre le VRS pourraient être sur le point d’être examinés par la FDA. À l’échelle mondiale, plus d’une douzaine passent par des essais. Un traitement préventif des infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS a reçu le feu vert de la Commission européenne la semaine dernière.

Ces développements peuvent changer la donne, disent les experts.

“Chaque pédiatre que je connais a toujours travaillé très, très dur pendant la période de Noël. Nous sommes toujours submergés de patients atteints de VRS chaque année”, a déclaré Bont. “Cette année ou l’année prochaine pourrait être la dernière fois que nous verrons cela, car cela pourrait vraiment prévenir la majeure partie des infections graves.”