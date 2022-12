VRS, grippe ou COVID : que faire lorsque votre enfant a de la fièvre

Ce qui se passe Les cas de VRS, de grippe et de COVID-19 circulant chez les enfants ont entraîné une forte demande de médicaments contre le rhume et la grippe pour enfants, entraînant des pénuries ou des limites d’achat dans certaines pharmacies. Pourquoi est-ce important La fièvre, la toux et la congestion sont des symptômes des trois virus et les parents cherchent peut-être des moyens de rendre leur enfant plus à l’aise pendant sa maladie. Ce que cela signifie pour vous Outre les analgésiques, il existe d’autres moyens de soulager les symptômes d’un enfant. Voici ce que disent les experts.

Le virus respiratoire syncytial (RSV) et la grippe ont rejoint COVID-19 et ont créé une parfaite tempête de virus cette saison. Les enfants, en particulier, ont été durement touchés par une saison précoce du VRS, et certains parents signalent que leur les ménages sont malades depuis des semaines.

En réponse, CVS Health et Walgreens ont annoncé des limites sur la quantité de médicaments pour enfants que les gens peuvent acheter en vente libre, alors que la demande de médicaments monte en flèche au milieu d’un hiver plein de maladies respiratoires.

CVS a une limite de deux articles sur les produits anti-douleur pour enfants. Cela s’applique à toutes les pharmacies et en ligne, a confirmé un porte-parole.

Walgreens n’a pas de limite d’achat en magasin, mais a une limite en ligne de six par transaction “pour éviter les comportements d’achat excessifs”, a déclaré la société.

Walmart, un autre géant de la pharmacie, a constaté “une demande plus élevée d’analgésiques pédiatriques en vente libre cette année”, mais n’a pas modifié ses politiques d’achat en ligne ou en magasin, a déclaré un porte-parole de Walmart à CNET.

Voici ce que nous savons de la pénurie de médicaments pour enfants dans certains magasins, y compris les produits concernés et ce que les parents peuvent utiliser à la place.

Qu’est-ce qu’un médicament anti-douleur ?

Les analgésiques, comme les médicaments contre le rhume et la grippe limités dans certaines pharmacies, peuvent être utilisés pour apaiser les symptômes des virus respiratoires chez les enfants, notamment la fièvre et la toux. Il contient souvent doses pour enfants d’acétaminophène ou d’ibuprofène, qui font baisser la fièvre. Certains noms de marque courants de ces médicaments comprennent Children’s Motrin (qui contient de l’ibuprofène) et Children’s Tylenol (fait avec de l’acétaminophène).

Pourquoi les limites d’achat?

La forte demande de médicaments contre le rhume et la grippe provoquée par des taux élevés de VRS, de grippe et de COVID-19 – qui ont tous des symptômes qui se chevauchent – ​​est probablement un facteur important entraînant des pénuries dans certains magasins ou emplacements. CNN signalé que les ventes d’analgésiques pédiatriques ont augmenté de 65 % cette année par rapport à l’année dernière, selon la Consumer Healthcare Products Association.

Parallèlement aux médicaments en vente libre, les antiviraux nécessitant une ordonnance (comme le Tamiflu) ont également fait l’objet d’une demande record. Selon un rapport de 2022 de SingleCare, une société de services de prescription, les médicaments antiviraux se remplissent dans l’entreprise a augmenté de 92 % par rapport à 2021. Il y a eu une augmentation de 773 % chez SingleCare des ordonnances de phosphate d’oseltamivir (Tamiflu générique), ce qui reflète une saison de la grippe qui frappe fort cette année aux États-Unis, par rapport à l’année dernière, lorsque le nombre de cas de grippe était inhabituellement bas.

Alternatives aux analgésiques courants

Étant donné que de nombreux analgésiques courants comprennent l’ibuprofène ou l’acétaminophène, il est important de consulter votre pédiatre pour savoir ce qui est sans danger pour votre enfant, en tenant compte de son âge et de son poids. D’une manière générale, les enfants les moins de 6 mois ne devraient pas prendre d’ibuprofèneet les enfants moins de 3 mois ne devraient pas prendre d’acétaminophène, selon les informations de dosage de l’American Academy of Pediatrics. Si vous ne trouvez pas votre marque préférée, recherchez l’équivalent générique du magasin.

Et si vous cherchez à soulager votre enfant mais que tout semble être en rupture de stock, il y a aussi remèdes naturels disponibles qui peuvent apaiser les symptômes du rhume ou de la grippe. Le Dr Steven Abelowitz, directeur médical du groupe médical pédiatrique Coastal Kids, a déclaré par e-mail qu’il existe de nombreuses alternatives au traitement de la fièvre chez les enfants.

“Des bains tièdes, des vêtements légers, garder votre enfant bien hydraté et placer un ventilateur à proximité contribuent tous à faire tomber la fièvre d’un enfant lorsque les options en vente libre ne sont pas disponibles”, a déclaré Abelowitz.

D’autres méthodes pour réduire les symptômes respiratoires courants comprennent l’application d’un frottement mentholé sur le cou et la poitrine d’un enfant, ce qui est sans danger pour les enfants de 2 ans et plus, selon l’AAP, les aidant à respirer plus confortablement pendant leur sommeil. Certaines personnes ne jurent que par miel pour apaiser un mal de gorge ou une toux, et il est sécuritaire de le donner aux enfants de plus d’un an. Ce n’est pas sécuritaire pour les jeunes bébés parce que leur les systèmes digestifs ne sont pas encore assez matures pour éliminer les bactéries. Gouttes nasales salines et humidificateurs sont d’autres moyens qui pourraient soulager le nez bouché et la congestion d’un enfant, selon le PAA.

Abelowitz a déclaré que les enfants peuvent parfois avoir des maux de tête en toussant trop.

“Si votre enfant a mal à la tête, assurez-vous qu’il est bien hydraté et prenez les mesures appropriées pour apaiser sa gorge”, ce qui peut inclure des sucettes glacées ou du miel s’il est assez âgé.

Quand s’inquiéter de la fièvre

La fièvre est un signe que notre corps combat une maladie, comme un virus respiratoire. Chez les enfants, les fièvres peuvent être courantes et, dans la plupart des cas, ne sont pas trop inquiétantes et se résorbent lorsque l’enfant combat la maladie.

“Une fièvre légère est définie par la plupart des cliniciens expérimentés comme comprise entre 100 °F et 102 °F, et toutes les températures basses n’ont pas besoin d’être traitées, surtout si l’enfant n’a pas l’air très mal à l’aise ou malade”, a déclaré Abelowitz. “La plupart des fièvres ne causent pas d’inconfort jusqu’à ce qu’elles dépassent 102/103 degrés F.”

Vous devriez appeler votre pédiatre, cependant, si votre enfant est moins de 3 mois et a n’importe quel degré de fièvre de 100,4 degrés Fahrenheit ou plus, selon l’American Academy of Pediatrics. Et peu importe l’âge de votre enfantvous devriez appeler leur médecin immédiatement s’ils avoir une température supérieure à 104 degrés.

Vous devriez également demander de l’aide s’ils présentent des symptômes plus graves ou s’il y a un autre facteur en jeu, selon l’AAP, notamment les suivants :

Saisie

Être exceptionnellement somnolent ou super tatillon

Avoir une raideur de la nuque, des problèmes respiratoires, une éruption cutanée inexpliquée, des maux de tête sévères, des douleurs sévères aux oreilles ou à la gorge et des vomissements ou diarrhées répétés

Avoir des antécédents de problèmes cardiaques ou une condition qui supprime le système immunitaire, y compris la drépanocytose et le cancer

Vous devriez également appeler s’ils ont de la fièvre après avoir été dans un endroit très chaud, comme une voiture surchauffée

Alternatives dangereuses aux analgésiques pour enfants

L’aspirine n’est pas un substitut sûr pour les enfants si votre médicament contre le rhume ou la grippe est en rupture de stock. Selon l’AAP, il peut entraîner des complications, notamment des saignements intestinaux et des maladies qui affectent le foie et le cerveau.

Vous devriez ne frottez jamais d’alcool à friction sur la tête de votre enfantprécise l’association, car il peut être absorbé par la peau ou inhalé, ce qui peut être dangereux.

Aussi, évitez « d’éponger » votre enfant avec de l’eau froide pour soulager sa fièvre, selon le PAA. Bien que cela puisse sembler être un moyen intuitif de les refroidir, cela peut les faire frissonner et même augmenter leur température.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.