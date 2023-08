VRS chez les adultes : le Canada approuve un vaccin

OTTAWA –

Santé Canada a approuvé le premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour les adultes de 60 ans et plus, mais son utilisation pourrait être « limitée » pendant la saison des virus respiratoires de cet automne.

Les médecins réclament un vaccin contre le VRS pour les personnes âgées, car bien que le virus soit courant, les personnes âgées sont beaucoup plus susceptibles de tomber gravement malades et de devoir être hospitalisées.

La saison du VRS au Canada commence habituellement à la fin de l’automne et dure jusqu’au printemps.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, le fabricant GSK a déclaré qu’un essai clinique randomisé a montré que le vaccin, appelé Arexvy, était efficace à 82% pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS par rapport aux personnes âgées ayant reçu un placebo.

La société a déclaré qu’il était efficace à 94% pour prévenir la maladie chez les personnes âgées souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie aux hôpitaux Mount Sinai et University Health Network de Toronto, a salué l’approbation du vaccin, affirmant que le risque important que pose le VRS pour les personnes âgées a été « sous-estimé ».

« Lorsque nous pensons au VRS, nous pensons souvent à la façon dont il peut être problématique chez les enfants de moins d’un an. Mais lorsque vous regardez toutes les données qui sont publiées, cela montre que le taux de mortalité chez les personnes âgées est multiplié par six. celui de ce que vous auriez chez un enfant de moins d’un an, qui est la population pédiatrique la plus à risque », a-t-il déclaré.

Les personnes âgées courent un risque accru de maladie grave due au VRS parce que leur système immunitaire s’est affaibli avec le temps, a déclaré Sinha. Ils sont également plus susceptibles d’avoir des affections sous-jacentes, notamment des problèmes pulmonaires et cardiaques, que le virus peut aggraver.

Mais dans un courriel à La Presse canadienne, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a déclaré que le vaccin contre le VRS serait probablement disponible pour « une utilisation limitée pendant la saison automne/hiver 2023/2024 des virus respiratoires ».

L’agence a déclaré que le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) ne devrait pas publier de directives sur la vaccination contre le VRS pour les personnes âgées avant 2024.

Entre-temps, « il appartiendra aux provinces et aux territoires de déterminer si leurs programmes actuels contre le VRS seraient ajustés pour inclure Arexvy », a déclaré l’ASPC.

« Le gouvernement du Canada travaillera avec les provinces et les territoires pour déterminer la demande potentielle et les délais s’ils décident d’introduire Arexvy dans leurs programmes de vaccination contre le VRS. »

Sinha a déclaré qu’il espérait que le vaccin contre le VRS deviendrait disponible pour toutes les personnes âgées, notant qu’il conseillera à tous ses patients plus âgés de l’obtenir.

Mais s’il n’y en a qu’une quantité limitée, a déclaré Sinha, les gouvernements devraient au moins administrer le vaccin à tous les résidents des établissements de soins de longue durée « étant donné leur vulnérabilité accrue aux infections par le VRS ».

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient également fournir le vaccin contre le VRS gratuitement, a-t-il dit, car le coût serait un obstacle pour de nombreuses personnes âgées.

Pour la plupart des gens, y compris les enfants, le VRS provoque généralement une infection bénigne qui disparaît en quelques semaines, selon le site Web de l’ASPC.

En plus des personnes âgées, les nourrissons courent un risque plus élevé de tomber gravement malades avec le VRS.

Il n’existe pas de vaccin contre le VRS pour les enfants, mais il existe deux types d’injections d’anticorps qui peuvent être administrées aux bébés à haut risque pour aider à prévenir une maladie grave.

L’un d’eux, le palivizumab, a souvent été administré à des bébés nés prématurément, mais il doit être injecté environ une fois par mois pendant la saison du VRS pour rester efficace.

Un nouvel anticorps, le nirsevimab, également connu sous le nom de marque Beyfortus, a été approuvé par Santé Canada en avril. Le nirsevimab ne nécessite qu’une seule injection pour protéger les bébés pendant la saison du VRS. On ne sait pas encore dans quelle mesure il sera recommandé aux bébés au Canada cet automne.

Jeudi, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis ont recommandé que les bébés nés juste avant ou pendant la saison du VRS, ainsi que les bébés âgés de moins de huit mois avant le début de la saison, reçoivent le nirsevimab.

Le CDC a également recommandé que le vaccin soit administré à des bébés de huit à 19 mois qui courent un risque plus élevé de tomber gravement malades à cause du virus.



