SAN LUIS OBISPO, Californie: Josip Vrankic a marqué 17 points et récolté 14 rebonds et Santa Clara a surmonté un déficit de 10 points à la mi-temps pour vaincre Cal Poly 76-69 mercredi soir.

Miguel Tomley avait 15 points pour Santa Clara, qui a remporté les cinq matchs disputés cette saison. Keshawn Justice a ajouté 14 points et sept rebonds. Jaden Bediako a récolté sept points, six rebonds et trois blocs.

Alimamy Koroma avait 16 points sur le banc pour les Mustangs (1-2). Kobe Sanders a ajouté 16 points. Camren Pierce avait 15 points.

Mark Crowe a été tenu à cinq points, la moitié de sa moyenne, sur un tir de 1 pour 7, le tout derrière l’arc à 3 points.

Vrankic a donné à Santa Clara l’avance 53-52 avec 9:49 à jouer et Bediako a lancé un dunk après un arrêt défensif sur la possession suivante et Santa Clara s’est écartée pour la victoire.

___

Pour plus d’informations sur le basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Cela a été généré par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com