SANTA CLARA, Californie: Josip Vrankic a récolté 17 points et 10 rebonds pour mener six joueurs de Santa Clara à deux chiffres alors que les Broncos ont battu Fresno Pacific 88-65 mardi soir.

Keshawn Justice a ajouté 15 points pour les Broncos, qui ont commencé la saison avec six victoires consécutives. Giordan Williams a récolté 13 points, Guglielmo Caruso en a marqué 12, Jaden Bediako 12 et DJ Mitchel 10. Justice a également obtenu 11 rebonds et six passes décisives.

Garrett Cook avait 14 points sur le banc pour les Sunbirds de division II. Spencer Heimerdinger a ajouté cinq passes.

