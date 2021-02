«  Vraiment, vraiment une catastrophe  »: 3 morts alors qu’une tornade déchire la Caroline du Nord

La tornade a endommagé au moins 50 maisons, cassé des arbres en deux et abattu des lignes électriques qui ont laissé des milliers de personnes sans électricité.

Trois personnes ont été tuées dans une tornade qui a ravagé mardi une ville du sud-est de la Caroline du Nord.

Le twister meurtrier, qui, selon les autorités, a également fait au moins 10 blessés, a frappé lundi après minuit dans le sud-est du comté de Brunswick, près de Grissettown, dans la communauté d’Ocean Ridge Plantation.

« C’est quelque chose comme je n’ai jamais vu auparavant. Beaucoup de destructions. Ce sera un long processus de récupération », a déclaré le shérif du comté de Brunswick, John Ingram, lors d’une conférence de presse mardi.

La tornade a été engendrée par la même tempête hivernale en cours qui a enveloppé le pays de fortes chutes de neige et de glace, a déclaré AccuWeather.

Tout compte fait, il y a eu quatre rapports de tornades lundi et mardi en raison du temps violent engendré par la tempête, a rapporté weather.com. Les tempêtes ont également endommagé des maisons et d’autres structures et fait au moins quatre blessés lundi en Floride et en Géorgie.

«Dommages dévastateurs à de nombreuses maisons, en particulier dans la région d’Ocean Ridge Plantation», a déclaré le bureau du shérif du comté de Brunswick sur Facebook.

En fin de matinée mardi, aucun blessé ni décès supplémentaire n’avait été identifié en Caroline du Nord. Tous ceux qui auraient été piégés chez eux à cause de débris ont depuis été secourus.

«C’était vraiment, vraiment un désastre hier soir», a déclaré le président de la Commission du comté de Brunswick, Randy Thompson, mardi après-midi, selon Weather.com.

« Les équipes de sécurité publique terminent leur examen du quartier et soutiennent les efforts d’évacuation des personnes déplacées en raison de la tempête », selon un communiqué du comté de Brunswick.

Météo hivernale: Des millions toujours sans électricité au Texas; plus de glace, de neige à venir

Une équipe d’enquête se rendra en Caroline du Nord pour obtenir plus de détails sur la tornade, a déclaré Dave Lowenthal, prévisionniste météorologique au bureau de Wilmington du National Weather Service.

Mardi matin, le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, a partagé ses pensées et ses prières pour les zones touchées sur Twitter: «Au moins trois morts, un certain nombre de blessés et des dégâts dans des dizaines de maisons causés par une tornade féroce dans le comté de Brunswick la nuit dernière». il a dit. « J’ai parlé avec le shérif Ingram et le président de la commission du comté Thompson, et l’État a envoyé de l’aide. »

Le météorologue senior d’AccuWeather, Alex Sosnowski, a déclaré qu’une autre vague de temps violent pourrait être probable pour la région alors qu’une deuxième tempête hivernale majeure se propage du Texas au Maine cette semaine.

Ce deuxième round pourrait même menacer la même zone affectée à partir de lundi soir, a-t-il prévenu.

« Les orages violents et en rafales sont presque une certitude de la côte centrale du golfe mercredi à la côte nord-est du golfe et à la côte sud de l’Atlantique jeudi », a déclaré Sosnowski. « De ces tempêtes, un petit pourcentage peut devenir sévère avec le risque de vents destructeurs et peut-être de quelques tornades isolées. »

