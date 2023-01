“Vraiment ravi”: Duncan Ferguson confirmé comme entraîneur-chef de Forest Green

Duncan Ferguson a été confirmé comme entraîneur-chef de Forest Green Rovers, le dernier club de League One. L’ancien attaquant et directeur adjoint d’Everton a été approché mercredi, après le limogeage de Ian Burchnall, pour occuper son premier poste d’entraîneur à plein temps.

“Je suis vraiment ravi de rejoindre FGR pour la prochaine étape de ma carrière et je prévois d’être ici pendant un certain temps”, a déclaré Ferguson. «Nous avons un peu de mal à nous battre pour rester en Ligue 1 et je suis prêt à relever le défi. Je suis également reconnaissant d’avoir l’opportunité de venir diriger un club aussi progressiste et avant-gardiste. Leurs références vertes parmi les meilleures au monde sont vraiment impressionnantes.

Ferguson a passé six mois hors du jeu pour poursuivre des opportunités de direction après huit ans au sein du personnel d’Everton sous des managers tels que Carlo Ancelotti, Rafa Benítez et Sam Allardyce. Ferguson a eu deux sorts en charge de gardien.

Ferguson, titulaire d’une licence professionnelle UEFA, reprend une équipe qui compte 21 points en 28 matchs et qui est à quatre points de la sécurité.

“Nous sommes tous ravis d’accueillir Duncan – c’est quelqu’un que j’admire de loin depuis un certain temps”, a déclaré le président, Dale Vince. “C’est tout simplement fantastique d’avoir l’opportunité de travailler avec lui dans cette prochaine phase de notre voyage vers le championnat.”