Le sénateur démocrate John Fetterman de Pennsylvanie a critiqué ses collègues démocrates pour leur décision rapide de blâmer les forces de défense israéliennes pour une attaque de missile contre un hôpital à Gaza après que les États-Unis ont estimé qu’une roquette du Jihad islamique palestinien raté en était probablement la cause.

Mardi, une explosion s’est produite à l’hôpital baptiste Al-Ahli à Gaza, tuant entre 400 et 500 civils, selon plusieurs rapports. Après que plusieurs membres démocrates de gauche du Congrès ont rapidement blâmé les Forces de défense israéliennes pour l’attaque – affirmant qu’elles avaient répondu de manière imprudente à l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre – Fetterman a répondu en qualifiant leur rhétorique de « vraiment inquiétante ». (EN RELATION : « Honteux » : les démocrates de la Chambre des représentants échangent des barbes contre Gaza lors d’une réunion du caucus)

« Il est vraiment inquiétant que des membres du Congrès se soient empressés de blâmer Israël pour la tragédie de l’hôpital de Gaza », a écrit Fetterman sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Qui croirait la parole d’un groupe qui vient de massacrer des civils israéliens innocents plutôt que notre principal allié ?

Il est vraiment inquiétant que des membres du Congrès se soient empressés de blâmer Israël pour la tragédie de l’hôpital de Gaza. Qui croirait sur parole un groupe qui vient de massacrer des civils israéliens innocents plutôt que notre principal allié ? – Sénateur John Fetterman (@SenFettermanPA) 18 octobre 2023

La représentante démocrate Rashida Tlaib du Michigan, une Palestinienne-Américaine qui a été fortement critiquée pour sa réponse aux attaques du Hamas, est l’une des députées qui a imputé la frappe à Israël. Peu après l’attaque, Tlaib a tweeté, « Israël vient de bombarder l’hôpital baptiste, tuant 500 Palestiniens (médecins, enfants, patients) juste comme ça » et a directement critiqué le président Joe Biden pour son soutien à Israël.

« @POTUS, c’est ce qui arrive lorsque vous refusez de faciliter un cessez-le-feu et d’aider à la désescalade », a écrit Tlaib dans le même tweet, ajoutant que «[y]notre approche uniquement de guerre et de destruction m’a ouvert les yeux ainsi que de nombreux Américains palestiniens et musulmans comme moi. Nous nous souviendrons de votre position. Les États-Unis ont refusé d’appeler à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le secrétaire d’État Antony Blinken supprimant un tweet faisant un tel appel.

Tlaib s’est également fait connaître en livrant un discours sur le National Mall mercredi à un rassemblement organisé par Jewish Voices for Peace, qui a ensuite pris d’assaut le bâtiment de bureaux de Cannon House au complexe du Capitole américain mercredi en soutien à Gaza, conduisant à l’arrestation de plus de 300 personnes. « Je continue de regarder des gens qui pensent que c’est bien de bombarder un hôpital où des enfants… c’est tellement difficile de regarder ces vidéos », a déclaré Tlaib avant de pleurer sur scène, ajoutant que « Président Biden, tous les Américains ne sont pas avec vous sur ce point, et vous devez vous réveiller et comprendre cela.

Les divisions au sein du caucus démocrate de la Chambre des représentants sont apparues à propos du conflit concernant le Hamas, certains démocrates tels que les représentants Josh Gottheimer du New Jersey et Dan Goldman de New York adoptant une position ouvertement pro-israélienne. Fetterman s’est engagé à soutenir Israël, écrivant : « Je serai toujours aux côtés d’Israël et j’ai hâte de soutenir toute aide militaire, de renseignement ou humanitaire pour faire le travail. »

Tlaib n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

