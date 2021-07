Les responsables de la ville de Fort Lauderdale, en Floride, ont accepté une proposition de la société de construction de tunnels d’Elon Musk de creuser une boucle souterraine, qui, selon les critiques, n’a pas encore fait ses preuves en tant que système de transport en commun viable.

Le maire Dean Trantalis a annoncé la décision mardi soir, affirmant que les autres entreprises avaient encore 45 jours pour soumettre des propositions concurrentes avant que l’accord avec Musk’s The Boring Co. ne soit finalisé. La « boucle de Las Olas », comme le tunnel proposé a été nommé, reliera le centre-ville de Fort Lauderdale aux plages de la ville, dans l’espoir de fournir un accès plus rapide vers et depuis l’océan.

« Cela pourrait être un moyen vraiment innovant de réduire les embouteillages », Trantalis a affirmé.

Fort Lauderdale a officiellement accepté ce soir une proposition de @Elon Musk‘s @entrepriseennuyeuse pour construire un système de transport souterrain entre le centre-ville et la plage. Les autres entreprises ont 45 jours pour soumettre des propositions concurrentes. Cela pourrait être une façon vraiment innovante de réduire les embouteillages. pic.twitter.com/R7Bh2NPVnl – Maire Dean J. Trantalis (@DeanTrantalis) 7 juillet 2021

Le projet de tunnel a été adopté comme alternative à un train de banlieue surélevé sur la New River, un estuaire à marée entre les plages et le centre de Fort Lauderdale. Les coûts du projet et d’autres détails, tels que la longueur, le diamètre et la capacité du tunnel, n’ont pas été rendus publics, dans la mesure où la commission municipale reste ouverte aux propositions concurrentes.

Musk a fondé sa société de creusement de tunnels en 2016, apparemment inspiré par ses frustrations face aux embouteillages. « Le trafic me rend dingue » il mentionné sur Twitter à l’époque. « Je vais construire un tunnelier et commencer à creuser. Je vais vraiment le faire.





Le concept pourrait également aider à vendre davantage de véhicules électriques Tesla de Musk, qui seraient utilisés pour transporter les passagers à travers le tunnel éclairé au néon.

Outre un tunnel d’essai et de R&D, The Boring Co. n’a depuis construit qu’un seul petit système de tunnels au Nevada, reliant le complexe principal du Las Vegas Convention Center à un nouveau hall d’exposition. Au lieu de traîneaux autonomes de haute technologie transportant des dizaines de personnes comme prévu initialement, le système a été repensé pour déplacer les passagers à l’intérieur de véhicules Tesla ordinaires, mais potentiellement sans conducteur.

Musk espère également étendre le système de Vegas pour inclure d’autres destinations majeures de la ville et éventuellement le relier à Los Angeles. Cependant, d’autres projets tout aussi ambitieux, tels qu’un tunnel de 35 miles de Washington à Baltimore et une boucle de transit à Chicago, ont été abandonnés dans le passé. Le musc est aussi proposer un système de boucle de 30 millions de dollars à Miami.

Disons donc 2 voitures/min, avec une moyenne de 2 pers/voiture. C’est 240 personnes par heure. Ce n’est pas vraiment le remède contre la congestion, n’est-ce pas ? Que diriez-vous d’une proposition de construction d’un TLR de surface transportant 10 000 personnes/h ? Maintenant, cela pourrait aider. – Jim Gough (@JimGoughTrans) 7 juillet 2021

Utilisateurs des réseaux sociaux remis en question la sagesse de construire un tel système en Floride, surtout compte tenu de la faible altitude de l’État et de ses nombreux gouffres. D’autres se sont demandé combien de trafic pourrait être allégé avec une boucle à voie unique et des véhicules électriques à cinq passagers.

« Donc, les gens vont charger toutes leurs affaires de plage dans des Teslas, puis les ramener toutes humides et pleines de sable – dans des Teslas » analyste de systèmes Lauren Weinstein tweeté.

