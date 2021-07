Un ministre du gouvernement a affirmé qu’il serait « vraiment extraordinaire » pour les travaillistes d’affirmer que Boris Johnson était coupable de racisme lors d’un échange houleux à la Chambre des communes.

La ministre de l’Intérieur, Victoria Prentis, a été interrogée par les députés sur les mesures que le gouvernement prendrait pour s’assurer que des mesures plus strictes soient prises contre les abus racistes sur les réseaux sociaux.

La députée travailliste Zarah Sultana a demandé à la ministre ce qu’elle pensait de M. Johnson « quand il décrivait les Noirs comme des piccaninnies avec des sourires de pastèque, quand il a utilisé des colonnes de journaux pour se moquer des femmes musulmanes … quand il a refusé de condamner les huées des joueurs anglais prenant le genou » .

Mme Sultana a ajouté: « N’est-il pas vrai, comme l’a dit la star anglaise Tyrone Mings, que le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre attisent le feu du racisme, donnant le feu vert au racisme? »

Mme Prentis, remplaçant Mme Patel, a répondu: « Je ne pense pas que l’honorable dame accuse le Premier ministre ou le ministre de l’Intérieur de racisme – ce serait une allégation vraiment extraordinaire à faire. »

Le ministre a critiqué le député travailliste pour « avoir essayé de me crier dessus », ajoutant : « Pour lutter contre ces horribles cas de racisme, nous devons travailler ensemble, et me crier dessus à travers la boîte de répartition ne va pas aider avec cela. »

M. Johnson et Mme Patel ont été vivement critiqués pour avoir refusé de soutenir la position des joueurs anglais contre le racisme.

Le député conservateur Johnny Mercer a soutenu le joueur anglais Tyrone Mings après avoir accusé Mme Patel d’avoir « attisé le feu » du racisme – affirmant que la star du football avait « tout à fait raison ».

Les travaillistes ont accusé Mme Patel de « ne même pas avoir pris la peine » de se présenter pour une question urgente des Communes sur la prévalence du racisme sur les réseaux sociaux après que des abus aient été dirigés contre trois footballeurs noirs anglais.

Le ministre de l’Intérieur fantôme, Nick Thomas-Symonds, a contesté les propositions «faibles» du très attendu projet de loi sur les dommages en ligne du gouvernement – ​​arguant que les plans actuels «n’arrêteraient pas» les abus racistes sur les réseaux sociaux.

Ministre de l’Intérieur Victoria Prentis (Télévision parlementaire)

Mme Prentis a affirmé que le Royaume-Uni était « à la pointe du monde » dans la lutte contre les méfaits en ligne et a déclaré que le projet de loi mettrait en place « des mesures pour lutter contre les abus illégaux et les abus légaux mais préjudiciables – y compris les abus racistes ».

Elle a également affirmé que le ministre de l’Intérieur avait été « sans relâche dans la poursuite des sociétés de médias sociaux pour s’assurer qu’elles adoptent des positions beaucoup plus dures ».

M. Johnson a déclaré plus tôt que toute personne reconnue coupable d’abus racistes en ligne sera interdite d’assister aux matchs. « Vous n’irez pas au match – pas de si, pas de mais », a déclaré le Premier ministre à des supporters abusifs.