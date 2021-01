Au milieu d’une récession économique et d’une pandémie mondiale, le ministre du Logement, Christopher Pincher, a déclaré que la Krug Grand Cru Cuvée était un « vaccin alternatif » contre le « souvenir de l’année dernière ».

Dans un article pour un magazine de culture conservatrice Le critique, le ministre a écrit qu’une bouteille de vin était « idéale pour remonter l’esprit et éclairer un après-midi d’hiver assombri », notant ses saveurs de « tarte satsuma » et « d’effervescence légère, serrée et de noisette ».