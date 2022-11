VRAIE raison pour laquelle Priyanka Chopra est en Inde et non ce n’est pas pour les films [Exclusive]

Priyanka Chopra est de retour en ville presque après trois ans et ses fans sont ravis car il y a des rapports sur sa rencontre avec Sanjay Leela Bhansali pour un film, mais il semble que cela ne se produise pas de si tôt. Alors que Priyanka n’est pas à Mumbai pour des films mais pour ses entreprises commerciales. Oui, la fille desi se concentre actuellement uniquement sur les promotions de sa marque en Inde et, en fait, elle envisage également d’ouvrir une franchise Sona en Inde. Priyanka Chopra a ouvert un restaurant indien à New York et a maintenant des plans pour le même en Inde.

Une source très bien placée nous révèle : ” Priyanka est en ce moment occupée à lancer ses produits de beauté qui sont principalement liés à une marque de cheveux. Parallèlement à cela, elle est également en pourparlers pour ouvrir un restaurant franchisé Sona à Mumbai. Priyanka adore La ville de Mumbai, elle a son cœur ici. Alors évidemment, il n’est pas surprenant que la jeune fille envisage d’ouvrir son restaurant de rêve également à cet endroit et soit en pourparlers avec quelques hommes d’affaires pour l’association ”

La source ajoute en outre : “Parler de faire des films de Bollywood qui sont en veilleuse pour l’instant car il y a trop dans son assiette. Elle a joué des rôles petits mais percutants à Hollywood et en est extrêmement heureuse, alors qu’elle a signé avec le Laos un film de Bollywood Jee Le Zaraa avec Katrina Kaif et Alia Bhatt mais pour l’instant ce projet est également en attente, mais cela arrivera certainement bientôt, jusque-là Priyanka profite de sa promotion de marque de cheveux “, conclut la source. Priyanka a récemment annoncé être devenue mère d’une fille par maternité de substitution et est extrêmement heureuse dans sa famille avec son mari Nick Jonas.