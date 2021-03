De nombreux mythes technologiques flottent, comme plus de barres sur votre téléphone signifie un meilleur service. Tapez * 3001 # 12345 # * dans votre numéroteur et appuyez sur le bouton d’appel pour accéder au «mode champ» pour obtenir des détails sur les réseaux locaux et les tours de téléphonie cellulaire. Appuyez ou cliquez pour découvrir la signification des résultats du test.

Certaines personnes arrêtent leur ordinateur tous les jours pour réduire l’usure. Voici le guide définitif sur la fréquence à laquelle vous devez redémarrer votre ordinateur et la bonne façon de le faire.

Qu’en est-il des performances de la batterie de votre smartphone? Il diminuera avec le temps, mais vous ne voulez pas accélérer le processus. Terminons le débat sur la question de savoir si la recharge du jour au lendemain fera cela.

Ce que disent les fabricants

La durée de vie de votre batterie n’est pas seulement basée sur le moment où elle a été assemblée. Il existe de nombreux autres facteurs, notamment les fluctuations de température extrêmes et vos habitudes de charge. Les batteries lithium-ion de nos téléphones vieillissent chimiquement et tiennent moins de charge au fil du temps. C’est pourquoi votre ancien téléphone ne reste pas chargé aussi longtemps.

Alors, la recharge du jour au lendemain fait-elle une grande différence?

Apple affirme que lorsque votre iPhone «reste (s) à pleine charge pendant des périodes prolongées, la santé de la batterie peut être affectée».

Les fabricants de téléphones Android, dont Samsung, disent la même chose. « Ne laissez pas votre téléphone connecté au chargeur pendant de longues périodes ou pendant la nuit. »

Le mot officiel est de garder votre téléphone chargé – mais pas complètement chargé.

Votre batterie arrêtera automatiquement de se recharger lorsqu’elle sera pleine, mais dans certains cas, une fois qu’elle tombe à 99%, elle aura besoin de plus d’énergie pour revenir à 100. Ce cycle constant ronge la durée de vie de votre batterie. La plupart des téléphones sont livrés avec des options de régulation de charge cuites pour cette raison.

Suivi Big Tech: Utilisez cette carte axée sur la confidentialité lorsque vous ne voulez pas que Google ou Apple vous traque.

Aide d’urgence du gouvernement: Voyez si vous êtes admissible à 50 $ de réduction sur votre facture Internet haut débit.

Soyez un pas cher: 20 choses pour lesquelles vous ne devriez pas payer parce que vous pouvez les obtenir gratuitement.

Utilisez les fonctionnalités intégrées de votre téléphone

Sur les iPhones exécutant iOS 13 et versions ultérieures, la charge optimisée de la batterie réduit le temps que votre téléphone passe complètement chargé. Une fois activé, votre iPhone analyse vos habitudes de charge et attend la fin de la charge au-delà de 80% jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

Vous pouvez annuler cela en appuyant et en maintenant la pression sur la fenêtre contextuelle «Charge optimisée de la batterie» lorsque votre téléphone est branché.

Ceci est activé par défaut, mais vous pouvez vérifier qu’il est activé en accédant à Réglages > Batterie > Santé de la batterie > Charge optimisée de la batterie.

Chargeur de téléphone:Cet ensemble portable a du punch

Quel que soit le type de téléphone que vous possédez, tirez le meilleur parti de ses fonctionnalités d’autonomie. Accédez à la section Batterie dans vos paramètres et voyez quelles options sont disponibles. Moins il y a d’usure quotidienne, plus votre batterie durera longtemps à long terme.

Il y a aussi de la technologie pour vous aider. Procurez-vous cette minuterie d’arrêt automatique pratique de 12 $ qui vous permet de configurer votre téléphone pour qu’il ne se charge que pendant un certain temps. Ils sont également parfaits pour les tablettes et les ordinateurs portables. Le flux d’électricité s’arrêtera une fois que vous aurez atteint ce plafond.

Des applications, comme AccuBattery pour Android, peuvent également vous aider à garder un œil sur la santé de votre batterie. Celui-ci vous montre, en temps réel, quand charger et quand débrancher pour maximiser la durée de vie de votre batterie.

Plus de façons de garder votre batterie en bon état

• Il n’est pas nécessaire de ramener votre batterie à 0 avant de la recharger. Cela signifie que vous mangez un cycle de charge entier si vous passez de 0 à 100%. Chargez quand cela vous convient et ne vous inquiétez pas trop des pourcentages.

• Gardez votre téléphone aussi frais que possible. La chaleur a un impact sur la durée de vie de votre batterie sur le long terme, donc la ranger sous votre oreiller est l’une des pires choses que vous puissiez faire. Il en va de même pour laisser votre téléphone au soleil ou à l’extérieur lorsqu’il fait froid.

• Si vous vous réveillez la nuit et constatez que votre téléphone est complètement chargé, débranchez-le. Cela ne fera pas une énorme différence, mais cela ne fera certainement pas de mal.

Besoin d’un coup de main pour réparer une imprimante, un PC lent ou des problèmes audio? Postez vos questions techniques pour obtenir des réponses rapides et concrètes de ma part et d’autres professionnels de la technologie. Visitez mon forum de questions et réponses et obtenez de l’aide technique maintenant.

Découvrez toutes les dernières technologies sur le Kim Komando Show, le plus grand talk-show radiophonique du week-end au pays. Kim prend les appels et donne des conseils sur le mode de vie numérique d’aujourd’hui, des smartphones et tablettes aux hacks de confidentialité et de données en ligne. Pour ses conseils quotidiens, ses bulletins d’information gratuits et plus encore, visitez son site Web à Komando.com.