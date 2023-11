Vrai ou faux? Vérification des preuves vidéo en Israël et en Palestine

Avertissement : cette dépêche comprend des descriptions pénibles de violence, ainsi que des images fixes et des liens vers des images et des séquences graphiques.

Alors que la nouvelle éclatait tôt samedi matin selon laquelle des membres de groupes armés palestiniens de Gaza avaient franchi la barrière frontalière, massacrant des centaines de civils, dont des enfants, dans le sud d’Israël, des vidéos ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. À la fin de la journée, d’autres vidéos ont fait surface, alors qu’Israël frappait avec des frappes aériennes l’enclave assiégée et densément peuplée, où les civils manquent d’abris anti-bombes.

Les visuels sont choquants : certains montrent des jeunes fuyant un festival de musique pour sauver leur vie, criant de peur sous les coups de feu. L’une montre un tireur palestinien lancement une grenade à main dans un abri anti-bombes public attaché à un arrêt de bus, abattant un homme non armé qui s’est enfui en courant ; un autre a capturé un militant tournage un homme en civil au sol à bout portant. Il y avait aussi des vidéos d’otages, certains pris de l’autre côté de la frontière avec Gaza : une jeune Israélienne mendicité pour la miséricorde sur une moto ; une mère accrochée à ses deux jeunes enfants ; un groupe de civils sans chaussures violemment mené dans une rue, leurs corps ont été vus plus tard dispersés sur le solfroissé et immobile.

Depuis Gaza, les habitants ont partagé des photos et des vidéos montrant les destructions et les civils tués par les frappes israéliennes. Il y avait des scènes de quartiers aplatis réduits en ruines et des familles déplacées sortant sous le choc de l’endroit où se trouvaient autrefois leurs maisons. Et il y avait des vidéos – nombreuses – de personnes criant à l’agonie alors qu’elles détenaient des enfants morts, précipitaient des civils ensanglantés dans les hôpitaux et retiraient des corps mous de maisons en ruine.

Une par une, nous avons analysé les vidéos, vérifiant quand elles ont été prises, où et ce qu’elles montraient. Les vidéos étaient horribles et réelles.

Mais partagés à côté de ces vidéos étaient des mensonges aussi, à la fois subtil et flagrant. Certaines informations erronées prétendant provenir d’Israël, de Gaza, du Liban et d’ailleurs semblent intentionnelles : images falsifiées, vidéo manipulée, fausses traductions, séquences réalistes de jeux vidéo et bien plus encore. Mais beaucoup de choses semblent être partagées involontairement par les journalistes, les responsables et les citoyens concernés. Cela inclut des images de conflits précédents, une géolocalisation incorrecte et un faux contexte.

Il existe également de très nombreux rapports faisant état d’abus graves sans nécessairement être vérifiés, notamment l’utilisation de phosphore blanc et la décapitation d’enfants, entre autres allégations.

C’est là qu’intervient le laboratoire d’investigations numériques de Human Rights Watch, qui travaille en étroite collaboration avec des collègues de notre division Moyen-Orient et Afrique du Nord ainsi qu’avec notre équipe Crises et conflits, y compris des chercheurs sur le terrain. Depuis samedi matin, lorsque les premières vidéos de carnage ont commencé à affluer, nous avons collecté, conservé, vérifié et contextualisé des informations clés pour éclairer nos recherches. Nous menons des enquêtes sur d’éventuelles crimes de guerre commis en Israël, où la population est sous le choc de l’énormité des pertes en vies humaines dans ce qui est décrit comme un massacre, et à Gaza, où plus de 2,2 millions de personnes sont confrontées à un siège désormais total et à des bombardements aériens quasi constants.

Quelle que soit la situation, qu’il s’agisse d’enquêter sur des atrocités au Soudan, en Ukraine ou à la frontière yéméno-saoudienne, notre méthodologie pour mener des recherches open source sur les crises reste le même.

Découvrir: Nous demandons aux chercheurs quelles plateformes sont les plus populaires dans une région ou un lieu donné, à quoi pouvons-nous accéder et comment nous pouvons le faire en gardant à l’esprit la sécurité de nos équipes et de nos sources de recherche. Depuis samedi, une grande partie du contenu entrant est apparue sur la plateforme de messagerie des réseaux sociaux Telegram. Nous comprenons comment effectuer des recherches sur ces plateformes, idéalement en trouvant les sources originales des vidéos et des photos au fur et à mesure de leur apparition. Document: Pour créer une image analytique de ce que nous constatons sur le terrain, nous devons nous assurer de documenter les données en temps réel. Nous veillons à ce que tous nos chercheurs aient accès à nos outils de documentation et à classer systématiquement les vidéos et les photos. Cette documentation est ensuite souvent couplée, lorsque cela est possible, à des recherches sur le terrain pour élaborer des enquêtes solides. Préserver: Trop souvent, les comptes sur les plateformes de médias sociaux, en particulier ceux affichant du contenu graphique, sont supprimés ou les comptes décident de supprimer du contenu. Comme Human Rights Watch l’a montré précédemment, ces dernières années, les plateformes de médias sociaux ont supprimé des contenus en ligne plus souvent et plus rapidement, de manière à empêcher l’utilisation de ces contenus pour enquêter sur des personnes soupçonnées d’être impliquées dans des crimes graves, notamment des crimes de guerre. . Nous veillons à conserver des copies des publications, des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux afin de pouvoir les utiliser comme preuves dans les enquêtes. Vérifier: Est-ce authentique ? Avec tant de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux, notre processus de vérification est une étape clé que nous franchissons. Nous déterminerons où une photo a été prise et où les événements capturés dans une vidéo se sont produits. Il s’agit d’un processus que nous appelons géolocalisation. Nous identifions les points de repère visibles dans les vidéos, tels que les sentiers, les sommets des montagnes et les lits des rivières, en les associant à des images satellite ou à des cartes topographiques de la frontière. Nous vérifions ensuite la période pendant laquelle un élément de contenu a été capturé, un processus appelé chronolocalisation. Pour ce faire, nous recherchons la date la plus ancienne à laquelle chaque vidéo ou photo a été partagée en ligne, nous analysons les ombres pour déterminer l’heure de la journée ou nous faisons correspondre l’apparence de points de repère qui changent au fil du temps, tels que des bâtiments ou des arbres, pour garantir que les images satellite sont cohérentes avec ce que nous vérifions. Pour nous assurer de comprendre le contexte, nous travaillons avec des collègues qui parlent les langues locales entendues dans les vidéos et des experts pour déterminer quelles armes sont transportées ou quels uniformes sont portés. Tout cela nous permet de dresser un tableau complet de l’authenticité d’une vidéo ou d’une photo. Analyser: Nous analysons ensuite le contenu, à la recherche de modèles ou d’indications selon lesquelles le contenu soutient d’autres résultats de recherche. Ce processus consiste notamment à identifier les personnes visibles dans une vidéo, comme les civils, les enfants, les personnes âgées, les armes utilisées, le type de blessures subies par les victimes, la présence de cibles militaires dans la zone, etc. Cela nous aide à comprendre ce que déterminations que nous pouvons prendre en vertu du droit international et quelles preuves nous avons que la recherche open source soutient.

Comme pour toutes nos recherches, il s’agit d’un processus minutieux, long et souvent lent. Compte tenu du volume de vidéos et de photos mises en ligne chaque jour, il s’agit d’une source d’informations inestimable pour notre travail, mais cela signifie également que nous collectons et analysons régulièrement plusieurs centaines de contenus pour une recherche donnée. Nous donnons la priorité à l’analyse de centaines de preuves visuelles du conflit actuel entre Israël et les groupes armés palestiniens à Gaza, qui a entraîné la mort de plus de 1 200 Israéliens et étrangers en Israël, et de 1 000 Palestiniens depuis samedi.

Au cours des semaines et des mois à venir, nous partagerons les résultats de nos recherches en tandem avec des chercheurs sur le terrain. Nous commençons tout juste à rassembler un ensemble de preuves pour documenter les abus en cours. Notre tâche est de dresser un tableau complet des abus qui ont eu lieu et de déterminer qui devrait en être tenu responsable.