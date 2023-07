Vrai ou faux? Comment distinguer le verre de mer authentique des trucs contrefaits

La recherche de verre de mer le long des rives de l’Île-du-Prince-Édouard est un passe-temps populaire.

Surtout à cette période de l’année, les insulaires et les touristes peuvent être vus la tête baissée, marchant lentement le long des plages, se penchant de temps en temps pour ramasser quelque chose.

Beaucoup trouvent cela relaxant – et puis il y a le frisson de ramasser ce morceau de verre de mer parfait.

Mais les gens qui créent de l’art avec du verre de mer disent qu’il devient de plus en plus difficile de trouver du matériel authentique sur la plage.

Une fois qu’un objet en verre est jeté dans la mer et se brise, cela peut prendre de nombreuses années pour que les éclats deviennent opaques et que les bords se lissent après avoir été secoués dans l’eau et le sable par la force des vagues et des marées. (Jane Robertson/CBC)

Bien que cette rareté ait rendu la vraie chose plus précieuse, elle a également conduit à plus de verre de mer manufacturé inondant le marché.

« Pour tous ceux qui savent ce qu’est le verre de mer, ils ne trompent personne », a déclaré Peter Llewellyn de Shoreline Designs à propos du verre imposteur. « Vous pouvez dire si c’est réel ou non. »

Histoires de verre de mer

Llewellyn fabrique des bijoux avec du verre de mer et a de nombreuses années d’expérience à parcourir les côtes pour le trouver.

Il a dit qu’il avait vu beaucoup de faux verres de mer et qu’il montrerait aux clients la différence. Il n’a pas de mots gentils pour ceux qui essaient de faire passer des pièces ersatz pour la vraie chose.

Le faux : le verre de mer fabriqué à la main ou à la machine est plus lisse que le vrai, et vous avez tendance à voir plus de couleurs plus rares, comme le rouge. (Jane Robertson/CBC) Les vrais trucs : Le vrai verre de mer est rugueux au toucher, et il y a de petits morceaux minuscules qui en ont été retirés après des années d’être jetés dans l’océan. (Jane Robertson/CBC)

« Si vous essayez de le vendre sous forme de verre de mer, vous privez les gens de la joie d’avoir la véritable mémoire de l’Île-du-Prince-Édouard », a-t-il déclaré.

Patricia McLean-Ettinger possède un magasin de verre de mer sur la plage de Souris appelé The Sea Glass Shanty, et siège au conseil d’administration du festival annuel du verre de mer Mermaid Tears qui a lieu le dernier week-end de juillet à Souris.

Elle aussi peut distinguer un morceau de verre de mer d’un verre qui n’a pas passé des années dans l’eau.

Plus rugueux et a des rayures

« Le faux verre de mer est lisse. Il a été dans un gobelet ou une bétonnière ou peu importe comment les gens les fabriquent de nos jours, il y a beaucoup de façons », a déclaré McLean-Ettinger.

« Mais ce n’est pas réel. Ça n’a pas la sensation du verre de mer. C’est très lisse, comme une roche polie.

Aucune pièce n’est exactement identique. Si c’est un faux, beaucoup d’entre eux sont cassés pour ressembler à une paire de boucles d’oreilles, et ils sont presque parfaits. Ce n’est pas du verre de mer. — Patricia McLean-Ettinger

« Sur du vrai verre de mer, vous trouverez des rayures causées par les vagues de l’océan et du sable. Et vous verrez qu’elles ne sont pas parfaites. Il n’y a pas deux pièces identiques. Si c’est un faux, un beaucoup d’entre eux sont cassés pour ressembler à une paire de boucles d’oreilles, et ils sont presque parfaits. Ce n’est pas du verre de mer. Le verre de mer n’est jamais parfait.

McLean-Ettinger a déclaré que le blanc, le marron et le vert sont les couleurs les plus courantes – et que les rouges et les oranges sont extrêmement rares.

« Les gens vont dans les magasins et trouvent, oh, regardez ce morceau de verre de mer orange parfait. Eh bien, il m’a fallu probablement 10 ans pour trouver un morceau d’orange. Et probablement encore 15 ans après pour trouver mon prochain morceau d’orange. Donc, si vous entrez dans des magasins et ils ont le choix entre 10 morceaux d’orange, vous savez qu’ils ne sont pas réels. »

Différents prix

Elle a dit que le faux verre de mer met un frein à ceux qui vendent la vraie version.

« Ils appellent ça du verre de mer et ils obtiennent 10 $ chacun pour une pièce rouge. Et je vends ma pièce rouge 50 $ ou 100 $ selon sa taille. Eh bien, qu’allez-vous acheter ? Vous ‘ Je vais acheter celui à 10 $ parce qu’il a le même aspect. »

Elle vend du verre de mer au bord de la mer : Patricia McLean-Ettinger a une boutique à Souris Beach, et dit que la quantité de faux verre de mer sur le marché freine les entreprises qui font ce qu’il faut. (Soumis par Patricia McLean-Ettinger)

Pour Llewellyn, quelle que soit sa provenance, tout verre de mer a une histoire.

« J’ai eu des couples qui sont en lune de miel et qui ont trouvé un morceau de verre qui n’est que juste. Mais pour eux, c’est inestimable parce qu’ils l’ont trouvé pendant leur lune de miel », a-t-il déclaré.

« J’ai eu des gens qui ont acheté du verre de mer et qui veulent me montrer la pièce, et je ne leur dis pas que c’est faux parce qu’ils sont absolument, absolument enthousiastes d’avoir trouvé ce beau rouge, et ce n’est pas vrai. »

Joie en pièces uniques

Lllewellyn a grandi en collectionnant le verre de mer, et bien que son amour pour ce verre n’ait pas faibli, ce qu’il préfère en faire a changé au fil des ans.

« Ma plus grande joie était d’être assis à table avec une assiette pleine de couleurs de verre de mer et de la passer entre vos mains et de la regarder tomber et de voir toutes les différentes couleurs.

« Maintenant, j’aime faire des bijoux. J’aime trouver des pièces uniques », a-t-il déclaré.

Le verre de mer peut être transformé en un certain nombre de choses, y compris des bijoux et de l’art. Peter Llewellyn dit qu’il montre souvent aux gens la différence entre l’authentique et le faux verre de mer. (Maggie Brown/CBC)

Il pense qu’il y a moins de verre de mer maintenant parce qu’il y a plus de plastique et que la plupart des produits liquides ne sont pas en verre.

« Il y en a moins parce que nous n’ajoutons rien à [the supply]. Il y en a moins parce que de plus en plus de gens en prennent. Et aussi l’océan le récupère parce que l’océan est – rappelez-vous maintenant – il le rend de plus en plus petit. »

Llewellyn pense que cela ajoute au défi et à la récompense de trouver une belle pièce.

Il a dit que les gens qui trouvent un bon endroit ne le disent parfois à personne d’autre afin de garder le secret.

Commencer tôt

L’amour de McLean-Ettinger pour le verre de mer a également commencé tôt.

« J’ai rendu ma mère folle. Je l’avais dans ma poche, donc c’était dans sa machine à laver. C’était partout », a-t-elle déclaré.

« Quand j’ai commencé à collectionner le verre de mer, tout le monde pensait que j’étais étrange quand j’étais enfant parce que c’était des ordures sur la plage. Mais pour moi, c’était plutôt des ordures. Alors je l’ai ramassé et j’ai aimé ça. »

Parce qu’il y a moins de verre et plus de plastique utilisé pour les conteneurs, et parce que sa recherche est devenue plus populaire, il y a moins de vrai verre de mer à trouver. (Jane Robertson/CBC)

Elle a dit qu’au fil des ans, de plus en plus de gens ont été attirés par la recherche de verre de mer.

« Avant, il y avait beaucoup de verre de mer. Je pouvais être en bas et remplir un plat de crème glacée en un rien de temps. Et maintenant, vous marchez plus loin pour obtenir ce verre de mer. Beaucoup de plages n’ont absolument pas de verre de mer dessus, » dit-elle.

Malgré sa rareté, elle a déclaré qu’elle rejetait personnellement des morceaux de verre qui ne sont pas encore opaques ou ce qu’elle appelle « entièrement cuits ».

Llewellyn dit que les gens qui connaissent les plages avec beaucoup de verre de mer gardent parfois cette information pour eux, bien qu’il dit qu’il y en a beaucoup derrière son magasin à Georgetown. (Jane Robertson/CBC)

Parfois, les gens l’approchent avec leurs propres collections.

« Beaucoup de gens vont m’apporter un seau de verre de mer : « On est en vacances. Nous avons choisi ce verre de mer. Nous ne le voulons pas. Nous ne pouvons pas le ramener avec nous. Nous avons trop choisi. Voici. Vous pouvez l’avoir. » Cela arrive souvent », a déclaré McLean-Ettinger.

L’amour du verre de mer

Elle a dit qu’un homme lui avait donné la collection de sa femme – des seaux et des seaux de verre qu’elle collectionnait depuis 40 à 50 ans.

« J’ai été époustouflé. Il ne voulait rien. Il ne voulait tout simplement pas le jeter dans l’océan. Il voulait que ça aille à quelqu’un qui l’aimerait autant qu’elle et qui ferait quelque chose avec. »

McLean-Ettinger a fabriqué des attrape-soleil pour la femme parce qu’elle était dans une maison de retraite et qu’elle pouvait encore regarder les couleurs de la fenêtre.

Quant à savoir si le vrai verre de mer sera toujours là, McLean-Ettinger est optimiste.

« Je pense qu’il y aura toujours du verre de mer. Il n’y aura peut-être pas les couleurs que nous avions l’habitude de choisir il y a des années. Il y avait des tonnes de bleus et de toutes les couleurs. Maintenant, le bleu devient plus rare à trouver, et ces pièces deviennent plus petites. et plus petit. »