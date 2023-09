Vrai discours sur la PR

Jennifer Holder, leader communautaire du groupe Facebook RA de Webmd, a reçu un diagnostic de PR avant ses 30 ans, mais ce n’était pas un chemin facile. Ses inquiétudes ont d’abord été diagnostiquées à tort comme étant celles du canal carpien, mais elle a persisté à chercher pourquoi son corps souffrait toujours et a été correctement diagnostiquée environ cinq ans plus tard. Pour comprendre comment gérer ses symptômes, elle a d’abord dû comprendre la maladie et ses effets sur son corps.



Transcription vidéo



JENNIFER HOLDER : J’avais 29 ans lorsque mes symptômes ont commencé, et je n’ai reçu de diagnostic que quatre ou cinq ans plus tard. Donc ma PR s’est présentée comme un canal carpien. J’avais tous les symptômes du canal carpien. J’ai vu un chirurgien de la main et il a fait tous les examens nécessaires pour le canal carpien. Et j’ai eu des libérations bilatérales du canal carpien.



La douleur n’a jamais disparu. L’engourdissement et les picotements associés au canal carpien l’ont fait. Je suis donc retourné chez le chirurgien et il a décidé que je devrais passer une IRM. Et c’est à l’IRM que la PR a été découverte pour la première fois. Personne n’avait jamais fait de prise de sang pour vérifier mes marqueurs inflammatoires. Alors ils se sont contentés d’examiner les symptômes du canal carpien jusqu’à ce que finalement la douleur ne disparaisse jamais après l’opération, et il a fait une étude un peu plus approfondie.



Au début, je ne savais pas comment gérer ça. Je n’avais aucune réelle connaissance de ce qu’était la RA. Je suppose que comme tout le monde, j’ai simplement supposé qu’il s’agissait d’une autre forme d’arthrite. La plupart des gens pensent que l’arthrite est associée aux personnes âgées. Alors bien sûr, ma première réaction a été la polyarthrite rhumatoïde ? Mais je suis trop jeune pour ça.



Donc c’est un peu moins effrayant parce que j’ai plus de connaissances, et j’ai appris à les gérer. Trop peu de gens comprennent les problèmes de santé qu’ils rencontrent. Un médecin peut leur expliquer quelques phrases, mais beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment bien la PR dont ils souffrent. On leur dit : « OK, vous souffrez de PR, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie.



Je pense que lorsque vous comprenez ce qu’est la PR, d’où elle vient et ses effets sur votre corps, et que vous faites vos propres recherches, vous commencez à connaître les questions à poser. Vous comprenez ce qui arrive à votre corps. Et je ne pense pas que beaucoup de gens creusent assez profondément par eux-mêmes pour vraiment comprendre ce que leur corps traverse et pourquoi ils ressentent ce qu’ils ressentent.



Je dirais donc, premièrement, faites vos recherches. Comprenez ce qu’est la RA. Je sais que nous n’avons pas souvent envie de lire des textes scientifiques parce que beaucoup de gens ont l’impression que ce n’est tout simplement pas leur cas, mais vous voulez savoir ce qui vous arrive. Et si la PR est ce qui vous arrive, vous voulez bien comprendre de quoi il s’agit.



Vous connaissez donc les bonnes questions à poser. Vous savez pourquoi un médecin vous dit de faire X, Y et Z. Donc la première chose que je dirais aux gens est de lire. Lisez à propos de la PR.