Vrai Daniel Jones est le joueur le plus important des Giants ? | LE SALON DU CARTON

Daniel Jones est-il le joueur le plus important des Giants de New York ? Craig Carton demande à Plaxico Burress et Antonio Cromartie de peser dans un segment qu’il appelle « For Real or Fugazi ». Plax plaide en faveur de Saquon Barkley, mais Cromartie est catégorique sur le fait qu’en tant que quart-arrière, le plus important est Jones. Regardez pour voir qui fait l’argument le plus convaincant.



JUST IN ・ le spectacle du carton ・ 2:33