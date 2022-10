Vrai contre faux : comment les répliques d’armes peuvent poser de vrais problèmes

Une école effrayante à Regina le mois dernier, qui a conduit à des accusations d’armes contre une fille de 13 ans, a relancé la conversation sur la façon dont les répliques d’armes peuvent constituer une menace réelle.

La police de Regina a été appelée au FW Johnson Collegiate vers 9 h 15 HNC le 23 septembre pour un rapport selon lequel quelqu’un à l’intérieur de l’école secondaire avait une arme à feu.

Un fusil airsoft qui aurait été l’arme utilisée dans l’incident a été récupéré par la police et l’adolescent, qui ne peut être nommé en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, a par la suite été accusé d’agression armée, de port et de possession d’une arme et d’utilisation d’une arme à feu alors qu’il commettre un acte criminel.

Le chef de la police de Regina, Evan Bray, a déclaré que ces répliques d’armes posent problème car elles sont difficiles à distinguer des vraies armes.

Celles-ci entraînent des conséquences “très réelles” à la fois pour l’accusé et pour les personnes de l’autre côté de l’arme, a-t-il averti.

Il a déclaré que les parents devraient éduquer leurs enfants sur les risques liés à l’utilisation de répliques d’armes à feu.

“Si vous regardez la situation qui s’est déroulée à l’école publique la semaine dernière, les conséquences ont été très réelles pour les familles : elles étaient absolument affligées, inquiètes, bouleversées… apprendre après coup qu’il s’agissait d’un airsoft n’enlève pas tout. de ces sentiments.”

Environ une douzaine de voitures de police de Regina ont encerclé le FW Johnson Collegiate dans l’est de la ville le 23 septembre, après un incident avec une arme à feu à l’école. (Adam Bent/CBC)

Il est difficile pour les policiers, qui traitent souvent avec des armes, de distinguer les répliques et les armes à feu sur des photos ou lors de situations intenses et dangereuses, a déclaré Bray, ajoutant qu’il est courant d’utiliser des pistolets airsoft, qui sont plus faciles à obtenir que de vrais pistolets. dans les crimes à Regina.

Environ 171 des 442 armes à feu saisies par la police dans la ville entre le 1er janvier et le 31 août appartenaient à la catégorie “autres”, qui comprend des armes à feu comme l’airsoft, les balles BB et les fusils à plomb, a déclaré un porte-parole de la police de Regina à CBC dans un courriel.

Apparence réaliste

Ils peuvent sembler très réels, en fonction des modifications, et contrairement aux vraies armes à feu, les gens n’ont pas besoin d’un permis de possession et d’acquisition pour eux, a-t-il déclaré.

“Je peux penser à une situation où un airsoft a été utilisé pour intimider une personne, bien sûr, ils ne savaient pas que c’était un airsoft, et il y a eu des représailles qui se sont produites [in] quelques jours avec de graves conséquences », a déclaré Bray.

Depuis l’appel d’armes à feu de vendredi dans une école, on nous a posé des questions sur les vraies armes à feu par rapport aux pistolets airsoft. Il peut être incroyablement difficile de faire la différence, quel que soit le type d’arme. La police traite chaque appel impliquant une arme à feu comme si l’arme était réelle et fonctionnelle. https://t.co/00QDRBicXa —@reginapolice

Les répliques d’armes et de fusils à plomb ont également compliqué les réponses de la police dans d’autres juridictions, entraînant parfois des décès.

Dans une affaire tristement célèbre de l’Ohio, Tamir Rice, 12 ans, a été tué par balle à Cleveland alors qu’il tenait une arme-jouet en 2014.

Une récente enquête du coroner sur la mort d’un homme du Nunavut a révélé qu’il brandissait une arme-jouet lorsqu’il a été tué par balle en 2017.

Et un homme de 27 ans avec un fusil à plomb a été abattu à Toronto en mai de cette année après que des informations faisant état d’un homme avec un fusil aient conduit au verrouillage de plusieurs écoles, selon un chien de garde de la police.

John Meed, le secrétaire du Wascana Pistol Club de Regina, a déclaré qu’il avait reçu sa première arme d’airsoft il y a environ 20 ans.

Il a convenu que les pistolets airsoft devraient être traités comme de vrais pistolets.

Meed a déclaré qu’ils devraient être stockés correctement, probablement à l’écart des plombs d’airsoft, et tenus hors de la portée des enfants sans la surveillance d’un adulte.

“C’est comme le paintball, c’est comme les pistolets à plomb, les pistolets BB, ils ont un créneau, ils ont un but : s’ils sont manipulés de manière responsable et en toute sécurité, ils ne devraient pas poser de problème”, a déclaré Meed.

“S’ils sont manipulés de manière irresponsable ou dangereuse, eh bien, les gens peuvent être accusés pour cela.”

REGARDER | Le service de police d’Edmonton fait face à des problèmes avec de fausses armes Les fausses armes sont un problème croissant pour EPS La police dit qu’il devient difficile de faire la différence entre les répliques et la vraie chose – et que la similitude peut entraîner des conséquences fatales.

Il a déclaré que certains fabricants attachaient une extrémité orange sur le museau pour différencier l’arme d’une arme à feu mortelle.

“Si vous n’étiez pas familier avec les armes à feu, vous pourriez en confondre une avec une vraie arme à feu.”