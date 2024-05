VR dévoile la réponse GPS du cerveau aux illusions

Résumé: Les chercheurs ont réussi à créer des illusions de localisation chez les participants grâce à la réalité virtuelle (RV) multisensorielle. Ils ont observé des changements correspondants dans les cellules de la grille du cerveau, responsables de la navigation spatiale.

Cette étude est la première à démontrer que des changements purement cognitifs dans la localisation de soi, sans mouvement physique ni repères visuels, peuvent déclencher une activité dans les cellules de la grille.

Faits marquants:

La RV multisensorielle a induit des changements illusoires d’auto-localisation chez les participants.

L’imagerie cérébrale a révélé des changements correspondants dans l’activité des cellules de la grille.

Cette étude ouvre des possibilités pour diagnostiquer les symptômes hallucinatoires et développer de nouvelles thérapies.

Source: KIST

Le Dr Hyuk-June Moon du Centre de recherche en bionique de l’Institut coréen des sciences et technologies (KIST), en collaboration avec l’équipe du professeur Olaf Blanke de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), a réussi à provoquer des illusions d’autolocalisation avec la réalité virtuelle (VR) multisensorielle dans le scanner IRM et observé les changements correspondants dans l’activité des cellules de la grille du cerveau humain.

Le cerveau est connu pour contenir des cellules de grille et des cellules de lieu, qui remplissent les fonctions du système de positionnement global (GPS) qui nous permettent de reconnaître où nous nous trouvons.

Lors d’un voyage vers un endroit spécifique, les cellules GPS se déclenchent à leur tour en fonction de leur emplacement, et ces cellules jouent un rôle important dans la reconnaissance de notre emplacement sous forme de coordonnées et dans la mémorisation des événements dans l’espace.

Cela montre que les coordonnées GPS dans le cerveau humain répondent non seulement à la localisation physique du corps, mais également aux informations de localisation basées sur diverses activités et expériences cognitives, ce qui soulève la possibilité d’un diagnostic objectif des symptômes hallucinatoires grâce à l’analyse des images cérébrales. Crédit : Actualités des neurosciences

Les humains peuvent parfois se percevoir comme étant dans un endroit différent sans réellement bouger leur corps physique, comme lors d’une illusion, comme une expérience hors du corps.

Cependant, de tels changements d’autolocalisation purement cognitifs – et la réponse correspondante des cellules GPS du cerveau – n’ont pas été étudiés dans des modèles animaux comme les rats, où ces perceptions ne peuvent être ni induites ni confirmées.

De plus, les méthodes conventionnelles pour étudier les cellules GPS ont nécessité l’ouverture du crâne et la mesure de l’activité de cellules individuelles dans les structures profondes du cerveau avec des électrodes invasives, limitant notre compréhension des cellules GPS humaines.

Pour observer l’activité des cellules de la grille pendant les changements illusoires d’auto-localisation, les chercheurs ont combiné la technologie VR compatible IRM avec une stimulation corporelle multisensorielle pour induire l’illusion, qui était précisément contrôlée dans diverses directions comme prévu.

Les images IRMf mesurées au cours de l’expérience ont été utilisées pour estimer les activités des cellules de la grille, et les expériences illusoires subjectives des participants ont été évaluées au moyen de questionnaires post-expérience et de mesures comportementales reflétant leur perception de leur propre localisation.

En conséquence, l’équipe a démontré pour la première fois que des changements purement cognitifs dans la position magnétique, tels que des changements illusoires d’auto-localisation induits par une stimulation corporelle multisensorielle, sans aucun changement dans les signaux environnementaux visuels, suscitent des activités correspondantes des cellules de la grille humaine.

Il s’agit de la première étude clinique démontrant que les stimuli corporels multisensoriels peuvent à eux seuls évoquer des activités de cellules de grille, sans aucune sorte de navigation (ni active ni imaginée) et sans changement dans la perspective visuelle.

Cela montre que les coordonnées GPS dans le cerveau humain répondent non seulement à la localisation physique du corps, mais également aux informations de localisation basées sur diverses activités et expériences cognitives, ce qui soulève la possibilité d’un diagnostic objectif des symptômes hallucinatoires grâce à l’analyse des images cérébrales.

Les résultats devraient également contribuer au développement de nouvelles thérapies en fournissant des cibles pour le traitement des patients souffrant de symptômes illusoires tels qu’une expérience hors du corps.

Le Dr Moon a déclaré : « Contrairement aux études précédentes sur les cellules humaines, qui reposaient sur les changements dans les signaux visuels environnementaux du point de vue de la première personne, nous avons récemment suggéré un élément de recherche clé consistant à intégrer les signaux corporels multisensoriels. » ajouter,

« Nous prévoyons de mener des recherches collaboratives internationales de suivi pour mieux comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents aux illusions causées par diverses maladies mentales et neurologiques, et pour développer des traitements non invasifs de stimulation cérébrale capables d’atténuer ces symptômes. »

Financement: Cette recherche a été soutenue par le ministère des Sciences et des TIC (ministre Lee Jong-ho) dans le cadre du projet majeur KIST et du Fonds national suisse (320030_188798). Les résultats de la recherche ont été publiés en mars dans la revue internationale PNAS (SI : 11.1).

A propos de cette actualité de la recherche en neurosciences

Auteur: Eunhye Bae

Source: KIST

Contact: Eunhye Bae – KIST

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès fermé.

« Les changements dans la conscience de soi spatiale provoquent une représentation semblable à une grille dans le cortex entorhinal» par Hyuk-June Moon et al. PNAS

Abstrait

Les changements dans la conscience de soi spatiale provoquent une représentation semblable à une grille dans le cortex entorhinal

Les cellules de la grille du cortex entorhinal (CE) codent la localisation d’un individu dans l’espace, intégrant à la fois des signaux corporels environnementaux et multisensoriels. Notamment, les signaux dérivés du corps sont également des signaux primaires pour le sentiment de soi.

Bien que des études aient démontré que l’application continue de stimuli corporels visuo-tactiles peut induire des changements de perception dans la localisation de soi, il reste à déterminer si ces changements illusoires suffisent à déclencher une représentation de type cellule en grille (GCLR) au sein de la CE, et comment cela se compare au GCLR. lors d’une navigation virtuelle conventionnelle.

Pour résoudre ce problème, nous avons systématiquement induit des dérives illusoires d’autolocalisation vers des directions contrôlées à l’aide d’une stimulation corporelle visuo-tactile, tout en maintenant le point de vue visuel des sujets fixe (en l’absence de navigation virtuelle conventionnelle).

Par la suite, nous avons évalué le GCLR correspondant dans la CE par analyse IRM fonctionnelle.

Nos résultats révèlent que des changements illusoires dans l’autolocalisation perçue (indépendants des changements dans les signaux de navigation environnementaux) peuvent en effet évoquer un GCLR entorhinal, corrélé en force avec l’ampleur de l’autolocalisation perçue, et caractérisé par une orientation de grille similaire à celle de la navigation virtuelle conventionnelle dans la même salle virtuelle.

Ces données démontrent que la même représentation en forme de grille est recrutée lors d’une navigation basée sur des signaux environnementaux, principalement visuels, ou lors de dérives illusoires vers l’avant en matière d’auto-localisation, motivées par des signaux corporels perceptuels multisensoriels.