VR dans une voiture : Holoride est lancé aujourd’hui. Je l’ai testé et je n’ai pas perdu mon déjeuner

Jouer à des jeux VR sur le siège arrière d’une voiture en mouvement ressemble à un désastre du mal des transports. Et encore, Holoride a trouvé un moyen de le faire fonctionner et vend maintenant ses premiers forfaits de divertissement VR à des clients en Allemagne, avec une expansion sur le marché américain prévue pour le début de l’année prochaine.

J’ai eu la chance de tester le programme la semaine dernière à New York. Assis sur le siège arrière d’un SUV Audi, je portais un casque HTC Vive Flow alors que l’équipe de Holoride est venue me chercher à mon bureau de Manhattan et m’a conduit dans le quartier d’East Village pendant environ 20 minutes.

La démo était pour un jeu appelé Cloudbreaker, où j’ai été transporté dans un champ de bataille dans le ciel pour tirer sur des vaisseaux spatiaux ennemis, en passant par de grands bâtiments qui ressemblent à d’anciennes ruines sortant des nuages. Le casque était connecté par Bluetooth à la voiture, le jeu recueillant des données en temps réel sur l’accélération, le freinage, la direction et GPS emplacement – tout cela pour que le monde virtuel puisse correspondre à la façon dont la voiture se déplaçait.

Alors quand le pilote a tourné, mon bateau a tourné. Et c’était synchronisé d’une manière qui, heureusement, signifiait que mon estomac ne se retournait pas.

Vous pouvez voir mes réactions et comment tout cela fonctionne dans la vidéo intégrée ci-dessus. En tant que personne qui a facilement le mal des transports chaque fois que je regarde mon téléphone dans un taxi, le jeu ne m’a pas paru mauvais – là encore, ma démo de jeu n’a pas été très longue. Cela m’a rappelé un simulateur de mouvement de parc à thème, où l’action à l’écran correspondait à chaque mouvement de mon véhicule.

Richard Peterson/Crumpe



C’était plus confortable si j’attendais avec impatience la plupart du temps. Si je regardais à gauche quand mon chauffeur tournait à droite, cela m’emmènerait dans une ville malade.

L’équipe Holoride m’a également donné une démonstration d’une fonctionnalité qui vous permet de regarder des vidéos Netflix ou YouTube dans le casque, avec un écran de cinéma qui flotte en quelque sorte dans un paysage VR qui correspond au mouvement de la voiture. Mais c’était une interdiction pour moi – cela a rapidement déclenché de mauvais sentiments, alors j’ai enlevé le casque. Je ne creusais pas en regardant la vidéo. Ramenez-moi aux jeux.

Holoride est basée en Allemagne et est une spin-off d’Audi. La première démo Holoride a été révélé au salon technologique CES 2019 à Las Vegas. L’entreprise a lancé quelques premières expériences pour tester cela auprès du grand public, notamment travailler avec Universal CityWalk à Hollywood pour emmener les invités en balade avec la mariée de Frankenstein pour trouver son amour. Mais mercredi marque la première fois que la technologie de Holoride est vendue directement au public afin qu’il puisse en faire l’expérience partout où il se déplace.

Le PDG et co-fondateur de Holoride, Nils Wollny, m’a expliqué comment le logiciel fait plus que simplement correspondre aux virages à gauche et à droite. Le monde VR se charge différemment selon l’endroit où vous vous trouvez, correspondant à votre paysage réel. Une montagne dans le jeu peut être un bâtiment dans la vraie vie. Et un plongeon dans le paysage peut être un endroit où le conducteur pourrait potentiellement tourner.

L’expérience Holoride est actuellement vendue sous forme de forfait. Pour 699 euros en Allemagne (et Wollny dit que le prix devrait être similaire pour les États-Unis, coûtant 699 $ au lancement l’année prochaine), vous obtenez le casque HTC Vive Flow VR, un contrôleur de jeu 8BitDo Pro 2 et un abonnement d’un an au Plate-forme Holoride de logiciels et de jeux – et au début, elle n’est compatible qu’avec les nouvelles voitures Audi.

Il reste à voir quelle sera la taille de cette bibliothèque de contenu après cette première année, lorsque Holoride prévoit de facturer un abonnement mensuel de 20 $ pour accéder à son contenu. La société affirme que le prix sera si vous payez pour toute l’année à l’avance.

Il convient de noter que même si le contenu Holoride ne décolle pas, le casque et le contrôleur de jeu Vive Flow fournis dans l’emballage fonctionneront toujours comme n’importe quel casque VR. Il n’est pas verrouillé sur la voiture.

Holoride devra intégrer le concept dans le logiciel Holoride pour qu’il fonctionne sur plusieurs types de casques et soit compatible avec plusieurs systèmes de voiture. Pourrait-on bientôt en entendre parler avec d’autres types de voitures ? Le PDG Wollny a déclaré que nous pouvons nous attendre à ce que davantage de nouvelles de Holoride soient révélées en janvier au CES 2023.