VPN basés sur le navigateur : 3 à essayer si vous souhaitez améliorer la confidentialité en ligne

Un VPN, abréviation de “réseau privé virtuel” peut contribuer grandement à préserver la confidentialité de vos habitudes de navigation et à protéger vos informations en ligne. Il est vrai que les VPN autonomes offrent la meilleure protection globale, mais ils peuvent également être coûteux. Si vous recherchez simplement quelque chose de simple qui ajouter une couche supplémentaire de sécurité Web, vous voudrez peut-être envisager d’utiliser un VPN basé sur un navigateur. Ils sont plus faciles à utiliser que les options autonomes, et Google Chrome, Mozilla Firefox et Brave offrent tous des options VPN basées sur un navigateur conçues pour cachez votre adresse IP sans ralentir vos vitesses Internet.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les meilleures options de VPN de navigateur disponibles aujourd’hui et sur ce qu’elles offrent.

VPN de navigateur vs VPN autonomes

Il existe essentiellement trois types de VPN différents pour lesquels vous pouvez opter, et chacun offre une couche de sécurité et de protection différente.

Premièrement, il existe des routeurs VPN, qui canalisent toute l’activité Internet de tout ce qui est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique vers leurs serveurs pour vous garder anonyme. Deuxièmement, il existe des applications VPN pour votre ordinateur ou appareil mobile – une application VPN, telle que NordVPN ou ExpressVPNprotégera votre anonymat uniquement sur l’appareil sur lequel vous l’avez installé.

Et enfin, il existe des services proxy et des VPN basés sur un navigateur. Parfois, les sociétés de navigation appellent à tort leurs services proxy un réseau privé virtuel pour les rendre plus sûrs, mais j’ai noté lesquels sont lesquels ci-dessous. Là où les VPN de bureau et mobiles protègent l’anonymat de l’ensemble de votre appareil – toute l’activité Internet dans vos navigateurs, clients de messagerie et applications de partage de fichiers – les proxys basés sur un navigateur anonymisent simplement ce qui se passe dans votre navigateur Web. Ils sont moins privés et moins sécurisés, mais beaucoup plus rapides.

Que vous optiez pour un VPN basé sur un navigateur ou non, nous vous recommandons toujours peaufiner les paramètres de votre navigateur pour profiter de toutes les options de confidentialité actuelles que vous avez déjà à bord.

Braver

Illustration par Stephen Shankland/Crumpe



Plutôt que d’être un simple service proxy, le VPN de navigateur intégré de Brave pour iPhone et iPad offre une expérience de cryptage complète. Une sécurité renforcée se fait souvent au détriment de la vitesse, mais pas lorsqu’elle est associée aux vitesses fulgurantes de Brave Browser.

La fonctionnalité du navigateur, appelée Brave Firewall + VPN, est en fait une combinaison de son VPN et de son logiciel de protection Brave Firewall qui bloque les trackers et les sites Web malveillants plus complètement que la plupart de ses concurrents. Et contrairement à la plupart des autres VPN basés sur un navigateur, Brave Firewall + VPN offre un cryptage complet de l’appareil. Il coûte 10 $ par mois ou 100 $ par an, et un seul abonnement peut être utilisé sur jusqu’à cinq appareils.

Firefox

MozillaComment



L’expérience VPN de Mozilla a été un peu déroutante. Tout d’abord, son VPN autonome s’appelait Firefox Private Network, puis Firefox VPN. Ensuite, Mozilla a lancé un module complémentaire, a changé le nom du standalone en Mozilla VPN et a appelé le module complémentaire Firefox Private Network. Phew.

Mais peu importe la confusion du début. Le module complémentaire Firefox Private Network est un service proxy qui vaut la peine d’être vérifié si vous souhaitez une légère couche de confidentialité lorsque vous naviguez sur le Wi-Fi public. Il n’offre pas de cryptage complet de l’appareil comme le fait le VPN Mozilla autonome, mais il ne ralentit pas non plus votre vitesse et n’entrave pas autant votre expérience de navigation. Il est également facile à utiliser : l’interrupteur marche-arrêt unique en fait un jeu d’enfant à utiliser.

Et, oui, c’est complètement gratuit. Bien que nous ne recommandions généralement jamais d’utiliser un VPN gratuit, encore une fois, ce n’est pas vraiment un vrai VPN : c’est un service proxy qui offre une confidentialité supplémentaire, pas la suite complète d’outils VPN. Si vous voulez vraiment couvrir vos traces en passant à un VPN complet, vous devez toujours éviter les VPN gratuits et utiliser à la place un service VPN payant avec une expérience éprouvée en matière de confidentialité (Découvrez nos VPN préférés ici).

Chrome

Angela Lang/Crumpe



Google Chrome n’a pas de VPN natif intégré. Au lieu de cela, vous devrez utiliser une extension de navigateur VPN de votre VPN préféré pour obtenir le même effet.

Je recommande d’utiliser l’extension Chrome VPN de notre Service VPN Choix des éditeurs, ExpressVPN

. Vous pouvez également l’utiliser sur Firefox, Edge, Brave et Vivaldi navigateurs. Vous aurez toujours besoin d’avoir téléchargé l’application ExpressVPN complète, mais l’extension de navigateur légère vous permet de rationaliser votre utilisation du VPN pour ne modifier que la géolocalisation et offre quelques autres fonctionnalités de confidentialité de base.

En octobre 2020, Google a lancé son propre VPN autonome dans le cadre de son forfait annuel de 100 $ pour Google One abonnés avec un compte de 2 To. Si vous êtes déjà un utilisateur de Google One et que vous recherchez simplement une couche de protection supplémentaire tout en utilisant le Wi-Fi public gratuit, ce VPN pourrait vous convenir parfaitement.

Toutefois, si vous souhaitez que vos données de navigation, de trafic Internet et d’utilisation restent confidentielles vis-à-vis des entreprises et des entités gouvernementales, je vous invite à examiner attentivement les longues, histoire racontée de partage et de collecte données d’utilisateur avant d’utiliser l’un de ses produits.

Pour en savoir plus sur les VPN, consultez nos choix pour le meilleurs VPN pas chersla VPN le plus rapide et comment choisir le bon fournisseur VPN pour travailler à domicile.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Les 5 meilleures raisons d’utiliser un VPN

2:42



Plus de conseils VPN