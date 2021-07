VP a refusé de quitter Capitol, y a ordonné des troupes

Des livres récents sur Trump montrent de nouvelles perspectives sur le vice-président Mike Pence.

Pence refuse de céder à la pression de Trump pour rejeter les résultats des élections de 2020.

Pence a suggéré d’invoquer l’Insurrection Act lors des manifestations de George Floyd.

WASHINGTON – L’été 2021 peut être marqué par tout ce qui a été révélé dans une série de livres sur la dernière année au pouvoir de l’ancien président Donald Trump.

« Landslide : les derniers jours de la présidence Trump » de Michael Wolff ; « Franchement, nous avons gagné cette élection : l’histoire intérieure de la perte de Trump » ; et « Je suis seul à pouvoir le réparer : l’année finale catastrophique de Donald J. Trump », par Carol Leonnig, journaliste du Washington Post. et Philip Rucker se sont penchés sur les actions chaotiques de l’administration Trump en 2020.

Ils révèlent également des détails sur le rôle de l’ancien vice-président Mike Pence dans la descente de Trump dans la croyance en de fausses théories du complot sur la fraude électorale et lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Voici cinq choses que nous avons apprises sur Pence en tant que vice-président déférent qui a finalement résisté à son patron lors des conséquences sans précédent de l’élection présidentielle de 2020.

« Anarchie et chaos » :Le livre de Michael Bender décrit les troubles à la Maison Blanche de Trump

Pence repousse pendant le processus de certification électorale

Marc Short, le chef de cabinet de Pence, a été un acteur crucial pour guider les derniers jours de l’ancien vice-président après la défaite de Trump aux élections, selon Wolff dans « Landslide ».

Short n’était pas l’un des assistants de l’administration qui croyait aux fausses allégations de fraude électorale crachées par Trump et d’autres théoriciens du complot. Après les élections, Short « a commencé à planifier soigneusement les derniers jours du vice-président ».

« Short disait en privé aux chefs de parti et aux assistants de l’aile ouest qu’il n’y avait eu » aucun débat « au sein du bureau du vice-président sur son rôle dans la présidence du décompte des voix », écrit Wolff.

Lors d’une réunion le 5 janvier avec le spécialiste de la constitutionnalité John Eastman, Pence a repoussé les arguments d’Eastman selon lesquels il avait le pouvoir d’accepter ou de rejeter des électeurs pendant le processus de certification. Dans « Franchement, nous avons gagné », Bender allègue que « Pence pensait que Trump recevait de mauvais conseils juridiques ».

Après la rencontre avec Eastman, « Pence et Short pensaient qu’ils n’auraient pas pu être plus clairs sur leurs points de vue et sur les actions que le vice-président prendrait, et celles qu’il ne ferait pas », ajoute Wolff.

Trump, cependant, a continué de croire que Pence empêcherait le Congrès de certifier l’élection.

En rapport:Le « glissement de terrain » de Michael Wolff raconte la diatribe de Brett Kavanaugh de Trump, la fureur contre Netanyahu

Pence refuse de quitter Capitol lors des émeutes du 6 janvier

Alors que des émeutiers pro-Trump ont saccagé le bâtiment du Capitole américain le 6 janvier, les services secrets de Pence l’ont mis en sécurité à la hâte.

Pence a été transféré dans son bureau de cérémonie pendant l’émeute mais était toujours dans une position vulnérable. Tim Giebels, l’agent spécial principal chargé des détails de Pence, a demandé à deux reprises au vice-président d’évacuer le Capitole.

Pence a refusé.

« Je ne quitte pas le Capitole », a-t-il déclaré à Giebels, selon le récit de « I Alone ».

Giebels a demandé une troisième fois à Pence de partir.

« La pièce dans laquelle vous vous trouvez n’est pas sécurisée. Il y a des vitres. J’ai besoin de te déplacer. Allaient. »

Pence a été déplacé « vers une zone souterraine sécurisée que les émeutiers ne pouvaient pas atteindre, où la limousine blindée de Pence attendait ».

Cependant, Pence a toujours refusé de monter dans la limousine, craignant d’être vu fuyant le Capitole, justifiant les émeutiers.

Un pence calme ordonne des troupes au Capitole

Alors que les chefs militaires cherchent à déployer la Garde nationale et les forces de l’ordre fédérales des États voisins au Capitole, Pence a appelé le secrétaire à la Défense par intérim Chris Miller depuis son emplacement sécurisé, selon le récit de « I Alone ».

« Amenez des troupes ici ; amenez-les ici maintenant », ordonna un Pence calme à Miller. « Nous devons amener le Congrès à faire son travail. »

« Oui, monsieur », a répondu Miller.

C’était le discours le plus sévère que Miller ait jamais entendu Pence, Leonnig et Rucker écrire dans « I Alone ».

Plus de ‘I Alone’ :Dans un nouveau livre, Trump se vante que même un père fondateur ne l’a peut-être pas battu

Pence suggère d’invoquer l’Insurrection Act

Trump a convoqué les meilleurs conseillers militaires, des forces de l’ordre et de l’aile ouest à la Maison Blanche après que le New York Times a rapporté que lui, Melania Trump et son fils Barron avaient été transférés dans un bunker au sous-sol lors des manifestations qui ont éclaté à la suite de la mort de George Floyd.

Lors de la réunion de la Maison Blanche, c’est Pence qui a suggéré d’invoquer l’Insurrection Act, selon « Franchement, nous avons gagné ».

« Vous vous moquez de moi ? Un haut responsable de l’administration a pensé », affirme Bender.

Trump est devenu obsédé par l’insurrection après que Pence l’a évoquée. Le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley « a été horrifié par la suggestion de Pence », raconte Bender.

Trump est d’accord avec Pence comme rival en 2024

Trump a continuellement flirté avec la candidature à nouveau en 2024, où il pourrait rencontrer son vice-président en tant que rival.

Interrogé à ce sujet par Leonnig et Rucker dans « I Alone », Trump a déclaré aux journalistes : « C’est un pays libre, n’est-ce pas ?

Trump ne s’est pas engagé à choisir Pence comme colistier et a rejeté l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley comme colistiers.

Il a également exprimé sa « déception » envers Pence pour avoir certifié les résultats des élections de 2020 dans « I Alone » ainsi que dans « Franchement, We Did Win » et « Landslide ».

Recevez un résumé politique dans votre boîte de réception :Inscrivez-vous à la newsletter OnPolitics