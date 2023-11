Voyons-nous assez grand avec Ed Tech ?

La culture technologique est devenue un élément de plus en plus important dans la préparation des étudiants à la réussite scolaire, tant de la maternelle à la 12e année qu’à l’université, mais ils sont lésés – tout comme la société – si ses applications s’arrêtent en classe.

Jennifer Gonzalez s’exprime mardi lors d’un webinaire sur les utilisations uniques des technologies éducatives et d’autres sujets clés. Capture d’écran de Brandon Paykamian

Lors d’un mardi séminaire en ligne hébergé par Verizon et Digital Promise, Jennifer Gonzalez, ancienne éducatrice et fondatrice de la publication éducative Cult of Pedagogy, a déclaré que l’acquisition de connaissances sur la technologie et son fonctionnement est un élément clé de l’équation lorsqu’il s’agit d’imaginer comment elle pourrait rationaliser l’école. opérations ou améliorer la conception pédagogique. Mais armés de ces connaissances, a-t-elle déclaré, les enseignants et les administrateurs peuvent cesser d’utiliser des outils technologiques pour « faire ce qu’ils ont toujours fait » et se tourner vers « des choses qui n’ont jamais été possibles ». À titre d’exemple, elle a suggéré qu’un département de marketing pourrait utiliser l’IA pour élaborer un récit rendant son marketing sur les réseaux sociaux plus attrayant pour les étudiants et les philanthropes potentiels.

Concernant les cas d’utilisation en dehors du cadre pédagogique, Gonzalez a déclaré que les technologies émergentes pourraient aider à des projets tels que les enquêtes et l’analyse de données, en identifiant les domaines dans lesquels davantage de ressources et de soutien communautaire sont nécessaires pour lancer de nouvelles initiatives.



«Nous pouvons nous demander, à nous-mêmes et à nos étudiants, à quoi sert réellement tout ce travail et comment notre créativité – toute la production de [AI] l’innovation – avoir réellement un impact sur nos communautés et sur le monde qui nous entoure ? dit-elle.

Gonzalez a déclaré que, entre les mains de générations natives du numérique bien instruites, les technologies émergentes et les plates-formes basées sur l’IA pourraient aider les élèves à contribuer à résoudre les problèmes réels dans leurs écoles et leurs communautés, ce qui pourrait en faire de meilleurs résolveurs de problèmes. Même si elle n’a pas nommé d’écoles spécifiques, elle a déclaré que certains enseignants encourageaient déjà les élèves natifs du numérique, de la maternelle à la 12e année et dans l’enseignement supérieur, à le faire.

“[One school] a utilisé l’outil de diffusion d’écran Screencastify pour créer des vidéos en espagnol, roumain, ourdou et mandarin afin d’enseigner aux parents comment trouver les bulletins scolaires en ligne. Cela aurait pu être fait par les employés du district, mais laisser les étudiants prendre l’initiative d’un projet comme celui-ci leur a permis de voir avec quelle facilité ils pouvaient créer de vraies choses qui aident de vraies personnes », a-t-elle déclaré. « Si vous demandez à vos élèves de rédiger un essai pratique, au lieu qu’il s’agisse simplement d’un essai, il pourrait être transformé en une infographie. [using content-creation tools] cela est partagé quelque part.