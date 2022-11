Voyez vos célébrités préférées rendre grâce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Manuel Balce Ceneta/AP/Shutterstock

C’est la journée de la Turquie ! Thanksgiving est arrivé aux États-Unis, et avec lui viennent les traditions annuelles de bonne nourriture, de grande amitié et de gratitude pour toutes les bénédictions que l’on a cette année. Certaines des plus grandes stars de la musique, de la politique, de la télévision et bien d’autres ont sauté sur les célébrations des fêtes. Michelle Obama, Catherine Zeta Jones, et Jimmy Kimmel étaient quelques-unes des célébrités qui ont lancé les célébrations de Thanksgiving en ligne. Découvrez ci-dessous toutes les stars en fête.

Michèle Obama

“J’espère que tout le monde passera une merveilleuse journée remplie d’amour, de gratitude et de beaucoup de bonne bouffe”, a écrit l’ancienne Première Dame des États-Unis. Michelle obama. Michelle inclus une photo de son mari, ancien président Barack Obamaet leurs deux filles, Sacha et Malila. C’était une jolie photo de l’ancienne première famille un jour pour se connecter avec vos proches – qu’ils soient biologiques ou la famille que vous avez choisie pour vous-même. “De notre famille à la vôtre, passez un joyeux Thanksgiving”, a écrit Michelle.

Catherine Zeta Jones

Joyeux Thanksgiving aux Américains proches et lointains », Catherine Zeta Jones posté sur Instagram. La Mercredi la star a partagé des photos de sa famille, Michel Douglas et les enfants Dylan et Cary Douglas. «Avec des engagements de travail cette année, nous ne sommes pas en mode dinde mais en mode sérieux reconnaissant pour les bénédictions de la santé, du bonheur et de la famille. Je vous aime tous.

Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel – qui a une histoire de boeuf de Thanksgiving avec Jennifer Aniston – a rappelé à tous que Thanksgiving est aussi un moment pour aider les moins fortunés. Alors qu’il posait à côté d’une dinde grillée, Jimmy a demandé à ses abonnés d’« aider @StJosephCtr à apporter de la nourriture aux familles dans le besoin pour Thanksgiving. Aucun montant n’est trop petit – Molly et moi égalerons 50 000 $ ! Lien pour faire un don dans la bio.

