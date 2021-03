Alerte spoiler – il y a du verre sur l’écran qui raye exactement quand il le faut, ni plus tôt, ni plus tard. Le cadre est en plastique, le dos est également en plastique, tout comme la bosse carrée de la caméra (il y a du verre sur les capteurs, il est juste entouré de plastique). L’écran prend une flamme directe pendant 24 secondes avant de devenir fou, mais récupère ensuite lorsqu’il est retiré. Oh, et il n’y a aucun problème d’intégrité structurelle – lorsqu’il est plié, il ne se fissure pas et ne se brise pas.

