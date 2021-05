Voyez si le Huawei Mate X2 survit à un test de durabilité

Les smartphones pliables sont généralement considérés comme plus fragiles que les « normaux », contrairement aux téléphones de jeu par exemple – là encore, il s’avère que parmi le dernier lot de ces derniers, deux sur trois se cassent en deux ou trois parties lorsqu’ils sont pliés.

Vous pensez peut-être que les pliables devraient être encore plus mauvais dans de tels tests, mais est-ce vraiment vrai? Découvrons-le. Zack du JerryRigTout La chaîne YouTube est de retour, et cette fois, l’appareil en cours de « test de durabilité » est le dernier et le meilleur de Huawei, le Mate X2. Est-ce que ça va rayer? Brûler? Pliez? Jetez un œil ci-dessous.

Au cas où vous ne pourriez pas regarder pour une raison quelconque, voici un aperçu de ce qui s’est passé. L’écran avant est recouvert de verre, il raye donc au niveau 6 sur l’échelle de dureté de Mohs, avec des rainures plus profondes apparaissant au niveau 7.

À l’intérieur, cependant, il y a un écran en plastique, donc des marques apparaissent au niveau 2, avec des rainures plus profondes au niveau 3. Même un ongle peut laisser des marques. L’affichage extérieur prend une flamme nue pendant environ 25 secondes, avant de devenir blanc et de ne pas récupérer. Le panneau intérieur devient noir à cause de la flamme après environ 10 secondes et ne récupère pas non plus.

Enfin, le test de pliage. Le téléphone ne se plie pas dans la «bonne» direction, ni dans la «mauvaise» direction. C’est assez impressionnant, surtout par rapport aux téléphones de jeu susmentionnés. Celui-ci se plie également, après tout.