Jusqu’à présent, les téléphones de jeu 2021 se sont avérés souffrir sur le plan de la durabilité, en particulier lorsque nous parlons de tests de pliage. Récemment, nous avons vu l’Asus ROG Phone 5 et le Lenovo Legion Duel 2 se briser en deux (voire trois) lorsqu’ils sont soumis à une pression de flexion, et c’est maintenant au tour d’un autre téléphone de jeu.

Le Black Shark 4 est le moins cher du groupe, cela signifie-t-il qu’il sera encore pire? Il n’y a qu’une seule façon de dire, et c’est de regarder le JerryRigTout vidéo intégrée ci-dessous, dans laquelle Zack prend le téléphone à travers les procédures habituelles de « test de durabilité »: gratter, brûler et, enfin, plier (ou non). Prenez du pop-corn et c’est parti. Il y a même un démontage supplémentaire de l’accessoire Fun Cooler 2, ainsi qu’une explication de son fonctionnement.

Si vous ne pouvez pas regarder la vidéo, voici l’essentiel. Le téléphone est livré avec un protecteur d’écran préinstallé, mais le verre en dessous est … en verre. Il raye au niveau 6 sur l’échelle de dureté Mohs, avec des rainures plus profondes au niveau 7. Jusqu’ici tout va bien.

Le cadre est en métal, tout comme les boutons – y compris les boutons d’épaule qui peuvent être relevés à la demande. Ceux-ci survivent même à un léger martèlement. L’écran prend une flamme directe pendant environ 25 secondes avant de devenir blanc, mais a finalement récupéré. Oh, et choquant, le Black Shark 4 est jusqu’à présent le seul téléphone de jeu de l’année qui ne plie pas.