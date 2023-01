Voyez quel est le trajet moyen dans le comté de Kane – Shaw Local

Les trajets américains s’allongent, avec une Rapport du Bureau du recensement des États-Unis publié en 2021 révélant que le trajet aller simple moyen en 2019 a atteint un record de 27,6 minutes. Combinés aux prix élevés de l’essence, les trajets quotidiens des travailleurs sont de plus en plus chronophage et coûteux– à tel point que certains demandent que les trajets soient comptabilisés dans la journée de travail.

Pire encore sont les temps de trajet pour «super navetteurs» – que 10 % d’Américains malchanceux voyagent plus d’une heure dans chaque sens pour poinçonner une horloge.

Empileur a compilé des statistiques sur le trajet moyen dans le comté de Kane en utilisant les données du US Census Bureau. Les statistiques sont calculées sur la base des estimations 2020 sur 5 ans. Le comté de Kane a un trajet plus court que trois des quatre comtés voisins, le comté de Kendall, IL ayant le trajet le plus long à 33,7 minutes.

Les trajets domicile-travail du comté de Kane en chiffres :

Trajet moyen : 29,2 minutes — 0,4 % de plus que la moyenne de l’État — 11e pire trajet de l’État

Travailleurs avec plus d’une heure de trajet : 11,4 %

Travailleurs qui se rendent au travail en voiture : 86,7 %

Travailleurs qui covoiturent pour se rendre au travail : 9,8 %

Travailleurs qui prennent les transports en commun pour se rendre au travail : 2,2 %

Travailleurs qui travaillent à domicile : 8,1 %

Départ au travail entre 00h00 et 06h00 : 16,2%

A travaillé en dehors du comté de résidence : 45,0 %

Trajets dans les comtés voisins

#1. Comté de DeKalb, IL : 26,5 minutes

#2. Comté de Kane, Illinois : 29,2 minutes

#3. Comté de DuPage, Illinois : 29,4 minutes

#4. Comté de McHenry, Illinois : 32,0 minutes

#5. Comté de Kendall, IL : 33,7 minutes

Comtés avec les meilleurs trajets domicile-travail dans l’Illinois

#1. Comté de Crawford : 16,1 minutes

#2. Comté de McDonough : 16,8 minutes

#3. Comté de Brown : 16,9 minutes

Comtés avec les pires trajets domicile-travail dans l’Illinois

#1. Comté de Calhoun : 42,6 minutes

#2. Comté de Kendall : 33,7 minutes

#3. Comté de Cook : 33,2 minutes

https://stacker.com/illinois/kane-county-il/see-what-average-commute-kane-county-il