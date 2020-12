Ancien Héros membre de la distribution Leonard Roberts a récemment écrit un essai personnel sur son licenciement en 2007, détaillant un conflit passé avec sa co-star Ali Larter et le sentiment d’être la cible d’un comportement raciste.

L’actrice a ensuite présenté des excuses publiques à l’acteur. NBC, qui a coproduit l’émission entre 2006 et 2010, n’a pas répondu publiquement aux affirmations de Roberts.

« J’avais espéré pouvoir un jour réfléchir à mon Héros expérience d’un endroit épanoui, rémunéré et moins en colère, ayant laissé toute l’épreuve dans mon dos », a écrit Roberts dans son essai, publié par Variété le mercredi 16 décembre « Bien que ce ne soit pas ma réalité, le moment le plus important dans lequel nous nous trouvons m’oblige à partager. Pour que cela devienne un véritable tournant, nous devrons tous nous engager de manière plus substantielle. »

Après avoir quitté la série, l’acteur a poursuivi sa carrière principalement à la télévision.