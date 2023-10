Voyez leurs visages : parmi les victimes israéliennes des violences du Hamas figurent une fille qui danse, une créatrice de bijoux et d’autres

Plus de 4 000 personnes sont mortes dans la guerre en cours entre Israël et le Hamas après que le groupe terroriste a mené une attaque brutale le 7 octobre, qui a notamment entraîné le massacre de plus de 1 400 Israéliens dans les communautés entourant Gaza. Parmi les morts figurent également 260 participants à un festival de musique que les terroristes du Hamas ont tué le même jour.

En plus du nombre croissant de morts, au moins 199 autres personnes, dont des enfants, ont été capturées par le Hamas et emmenées à Gaza, selon le gouvernement israélien. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 750 Palestiniens avaient été tués et 9 700 blessés.

Alors que l’identité de tous ceux qui ont été tués dans les violences ou pris en otage par le groupe terroriste est inconnue du public, le gouvernement israélien a identifié plusieurs victimes comme étant : une fille qui avait initialement décidé de ne pas aller au festival de musique Tribe of Nova. mais a changé d’avis à la dernière minute, une créatrice de bijoux israélienne décrite comme « l’âme la plus douce », un couple de personnes âgées marié depuis plus de 50 ans, un soldat israélien de troisième génération et bien d’autres.

Alors que les autorités ont identifié les personnes décédées, portées disparues ou prises en otages par le Hamas, les membres des familles survivants ont commencé à faire la lumière sur qui ils étaient, leur personnalité et leur vie.

LA DATE LIMITE POUR LES PALESTINIENS DE FUIR GAZA ALORS QUE LES TROUPES ISRAÉLIENNES S’AMASSENT À LA FRONTIÈRE

Une fille qui danse a envoyé un texto à sa famille : « Je ne rentre pas à la maison »

Karin Journo, 24 ans, s’est récemment fracturée la jambe et s’est dissuadée d’aller avec ses amis au festival de musique Tribe of Nova le samedi 7 octobre. Satisfaite de sa décision, elle a même vendu son billet. Cependant, une semaine avant l’événement, elle a changé d’avis – une décision qui a changé sa vie pour toujours.

Le même matin, alors qu’environ 3 500 jeunes Israéliens étaient venus sur place pour une joyeuse soirée de musique électronique pour célébrer la fête juive de Souccot, dansant et chantant ensemble, des dizaines de terroristes du Hamas avaient fait exploser la barrière de séparation fortement fortifiée d’Israël, pénétrant dans le pays depuis Gaza et a ouvert le feu sur la foule.

À 8h43 ce samedi matin, l’employée franco-israélienne de l’aéroport de 24 ans a envoyé un dernier SMS à ses proches.

Selon son père, Doron Journo, le texte disait : « À toute la famille, je veux dire que je t’aime beaucoup, parce que je ne rentre pas à la maison. »

« Depuis ce message, nous n’avons rien entendu. Nous ne savons pas si elle est morte, si elle est à Gaza. Nous ne savons rien », a déclaré le père à l’Associated Press.

« Ma fille n’est pas partie à la guerre », dit-il. « Elle est juste allée danser. »

Un créateur de bijoux israélien à « l’âme la plus douce » est porté disparu

Les bijoux de Moran Stela Yanai reflétaient les cultures du monde entier alors qu’elle incorporait de délicates perles dans des chaînes en argent et en acier inoxydable. Cependant, elle n’a pas eu l’occasion de revoir son art après s’être rendue à la rave du désert samedi et faisait partie des centaines de personnes portées disparues après l’attaque terroriste du Hamas.

Quelques jours avant le festival de musique, Yanai a publié une vidéo sur Instagram alors qu’elle se rendait à la rave, et elle n’a pas été revue depuis, a déclaré sa famille.

Le beau-frère de Yanai, Dan Mor, a déclaré jeudi dans un entretien téléphonique avec l’Associated Press qu’il avait eu du mal à la décrire au passé, mais c’est la réalité à laquelle la famille est confrontée après que des membres l’ont reconnue dans une vidéo sur TikTok. se laisser emporter par le Hamas.

« Moran est l’âme la plus douce », se souvient Mor, dont l’épouse, Lea, est la sœur de Yanai. « Elle pourrait presque être ennuyeuse à cause de sa gentillesse et de sa sensibilité envers les animaux. Vous ne pouviez pas manger de viande à côté d’elle parce qu’elle était si sensible au fait qu’on fasse du mal aux animaux. »

Il a ajouté : « Ma belle et chère belle-sœur, tante de mes enfants. Elle avait un grand cœur, elle a un grand cœur, et j’espère que ce cœur bat toujours. »

Un grand-père tué par le Hamas et une grand-mère capturée

Adina Moshe, 72 ans, et son mari depuis plus de 50 ans, David, se sont blottis ensemble dans un abri anti-aérien dans un kibboutz près de la frontière entre Israël et Gaza lorsque le Hamas a tiré des roquettes sur des communautés civiles le 7 octobre.

Les terroristes ont ensuite envahi les communautés environnantes, attaquant sans discernement des civils, notamment la famille Moshe au kibboutz Nir Oz.

La petite-fille d’Adina, Anat Moshe, 25 ans, a déclaré jeudi lors d’un entretien téléphonique que sa famille avait visionné une vidéo d’Adina Moshe en chemise rouge conduite à moto par des terroristes du Hamas depuis son domicile.

Anat a déclaré que sa grand-mère avait subi une opération cardiaque il y a un an et qu’elle n’avait plus eu de nouvelles depuis l’insurrection du Hamas. Les combattants ont également tué son grand-père, a-t-elle déclaré.

« Ils étaient tellement amoureux, on ne sait pas à quel point ils l’étaient », a-t-elle déclaré. Adina « lui préparait son plat préféré, la nourriture irakienne. Notre table de Shabbat était toujours pleine », a déclaré la petite-fille.

La romance et la famille d’Adina et David ont commencé à Nir Oz, après leur première rencontre à la piscine communautaire.

Un adolescent soldat des Forces de défense israéliennes est toujours porté disparu

Roni Eshel, un soldat des Forces de défense israéliennes âgé de 19 ans, a assuré à sa mère qu’elle était occupée mais qu’elle allait bien dans un message texte environ trois heures après le début de l’attaque du Hamas samedi dernier.

« Je t’aime tellement », a déclaré Eschel à sa mère, Sharon, quelques heures après que les terroristes du Hamas ont lancé l’attaque la plus meurtrière des 75 ans d’histoire d’Israël.

Plus d’une semaine plus tard, ses parents n’ont toujours pas eu de nouvelles d’elle.

Son père, Eyal Eshel, a déclaré qu’attendre des nouvelles de sa fille était « un enfer ».

« Je ne sais pas quoi faire. En fait, je ne sais pas quoi penser. Où est-elle ? Que mange-t-elle ? Si il fait froid pour elle ? S’il fait chaud ? Je ne sais rien », Eyal Eshel a déclaré à l’Associated Press.

Roni Eshel travaillait dans une unité de communication dans une base près de Nahal Oz et n’est retourné au travail que le mercredi précédant l’attaque.

Eyal a déclaré que sa fille était fière d’être la troisième génération de sa famille à rejoindre l’armée israélienne. Son père, son oncle et son grand-père ont également servi.

« Elle était très heureuse de servir le pays », a déclaré son père.

Elle en était à trois mois de sa deuxième année de service militaire obligatoire.

Le nombre de morts et de personnes disparues signalé par le gouvernement israélien continue d’augmenter plus d’une semaine après l’attaque terroriste. Ces deux chiffres devraient continuer d’augmenter alors que les Forces de défense israéliennes préparent une invasion terrestre de Gaza.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.