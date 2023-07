Voyez-les tous grandis – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : la collection Everett/Shutterstock

Dylan et Cole Sprouse, tous deux âgés de 30 ans, sont les jumeaux les plus célèbres d’Hollywood. Les frères ont commencé à jouer très tôt, assumant souvent le même rôle. Ils ont notamment incarné Patrick Kelly dans la série Grâce sous le feu de 1993 à 1998. Le rôle d’évasion de Dylan et Cole était en 1999 quand ils ont tous deux joué Julian dans le film Grand papa avec Adam Sandler. N’oubliez jamais Scuba Steve!

Dans l’un de leurs rares concerts séparés quand ils étaient enfants, Cole a commencé à jouer Ben, le fils de Ross Geller, sur Amis en 2001. Dylan et Cole sont devenus des stars de Disney Channel lorsqu’ils ont commencé à jouer dans La vie de suite de Zack et Cody en 2005. Ils ont joué des frères jumeaux qui vivent dans le somptueux hôtel Tipton avec leur mère célibataire.

Plus à propos Cole Sprouse

Après la fin du spectacle en 2008, les jumeaux ont joué dans le spin-off La vie de suite sur le pont. Ce spectacle a également duré 3 saisons. Dylan et Cole ont repris les rôles de Zack et Cody une dernière fois pour Le film Suite Life en 2011. Après cela, Dylan et Cole ont pris une longue pause dans leur carrière d’acteur. Les frères se sont inscrits à l’Université de New York. Ils ont obtenu leur diplôme en 2015.

Après avoir terminé leurs études universitaires, les frères ont décidé de retourner au théâtre. Cole a décroché le rôle de Jughead Jones sur Riverdale, qui en est actuellement à sa septième et dernière saison. Dylan a commencé dans des films comme Rejeté et Banana Split. Il a récemment joué le rôle de Trevor dans Après notre collision. Vingt ans après son premier rôle principal dans Grand papaCole a joué dans le film Cinq pieds de distance. Il a joué un patient atteint de fibrose kystique nommé Will Newman qui tombe amoureux d’un autre patient.

Quant à savoir si les frères agiront à nouveau ensemble ou non, Dylan a déclaré HollywoodLa Vie en 2020, « Il faudrait que ce soit juste. Souvent, quand ils veulent jeter mon frère et moi, c’est vraiment stupide. Il faudrait donc que ce soit quelque chose de bon et de bon goût.

Les jumeaux ont également d’autres intérêts en plus d’agir. Dylan est également copropriétaire et maître brasseur du All-Wise Meadery à Williamsburg, Brooklyn. Cole est un photographe talentueux et a photographié pendant Vogue ado, W Magazineet plus.

Quant à leur vie personnelle, Dylan a épousé le mannequin Barbara Palvin en 2023. Cole a daté son Riverdale co-vedette Lili Reinhart pendant quelques années avant de se séparer en 2020. Cole a été aperçu main dans la main avec le mannequin Ari Fournier en mars 2021.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Bader Shammas : 5 choses à savoir sur le mari de Lindsay Lohan avec qui elle partage un bébé

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.