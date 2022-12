Voyez-la comme Mme Potts – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

ABC célèbre le 30e anniversaire de La belle et la Bête avec un spectacle télévisé épique mettant en vedette certaines des stars les plus incroyables d’Hollywood. Légende de la musique Shania Twain jouera le rôle de Mme Potts dans l’émission spéciale. Elle effectue une transformation complète pour jouer à la sage théière.

Le costume de Mme Potts de Shania est la définition de l’extravagant. Une partie de la jupe de Shania a la forme d’une véritable théière, avec un bec verseur et tout. La théière est violette et blanche avec de superbes détails dorés. Sous la théière se trouve une jupe violette et dorée.

La partie supérieure du costume est un corsage ajusté dans une magnifique teinte bleu clair avec des embellissements dorés. Elle complète son costume de Mme Potts avec un chapeau violet et or. Shania berce les cheveux blonds pour sa spéciale avec des reflets violets.

L’adorable fils de Mme Potts, Chip, est joué par Léa Abelo Perry. Il a également un costume de tasse de thé. Ils font partie de l’incroyable distribution d’ensemble qui comprend SON comme Belle, Josh Groban comme La Bête, Martin court comme Lumière, David Alan Grier comme Cogsworth, et plus encore.

Le rôle de Mme Potts a été créé par le regretté Angela Lansbury dans le film d’animation Disney de 1991 La belle et la Bête. En plus d’exprimer le rôle de Mme Potts, Angela a interprété la chanson titre, qui a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale. Emma Thompson a joué Mme Potts dans le film d’action en direct de 2017.

Lorsque ABC a annoncé qu’elle avait été choisie pour le rôle de Mme Potts, la chanteuse country s’est rendue sur Instagram pour célébrer. “Je suis incroyablement honorée… et excitée… et pleine d’émotions (!!) pour annoncer que je rejoindrai le casting de #BeautyAndTheBeast30th pour jouer le rôle de mon personnage préféré – Mme Potts”, a-t-elle écrit. “Et bien sûr, je m’en voudrais de ne pas rendre hommage à l’emblématique Angela Lansbury, je veux dire qu’elle EST Mme Potts et la raison pour laquelle ce personnage est si aimé. Marcher dans les pas d’une telle icône est un immense honneur et j’espère lui rendre justice.

La Belle et la Bête : une 30e célébration présentera des performances en direct tissées dans une diffusion du film d’animation. L’émission spéciale sera diffusée le 15 décembre à 20 h sur ABC.