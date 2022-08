Voyez Jupiter à travers les yeux du télescope le plus puissant du monde

“Pour être honnête, nous ne nous attendions pas vraiment à ce que ce soit aussi bon”, a déclaré l’astronome planétaire Imke de Pater, professeur émérite à l’Université de Californie à Berkeley, dans un communiqué de presse.

De Pater et Thierry Fouchet, professeur à l’Observatoire de Paris, ont dirigé les observations de la plus grande planète de notre système solaire à l’aide du télescope Webb – qui est lui-même une initiative internationale de la NASA avec l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne, a déclaré la NASA.

Peindre une image qui passe de l’orange et du jaune aux pôles de Jupiter au bleu et au violet vers le centre, plusieurs images du télescope se sont réunies pour former un composite global et donner à la Terre un aperçu de la géante gazeuse.

Vous pouvez également voir des anneaux faibles et des galaxies lointaines “photobombing” en arrière-plan, selon la NASA.

Et la célèbre grande tache rouge de Jupiter – une tempête assez grosse pour engloutir la Terre – apparaît blanche sur ces images. “Les nombreux” points “et” stries “blancs brillants sont probablement des sommets de nuages ​​​​à très haute altitude d’orages convectifs condensés”, a déclaré Heidi Hammel, scientifique interdisciplinaire Webb pour les observations du système solaire et vice-présidente pour la science à l’Association des universités pour la recherche en Astronomie. Les scientifiques ont collaboré avec la scientifique citoyenne Judy Schmidt pour traduire les données afin de former les images composites du télescope, ce qui aide à mieux comprendre la vie de Jupiter, a déclaré la NASA. Jupiter est difficile à traduire en images en raison de sa vitesse de rotation, a déclaré Schmidt, qui est basé à Modesto, en Californie. “Cette image résume la science de notre programme du système Jupiter, qui étudie la dynamique et la chimie de Jupiter lui-même, ses anneaux et son système satellitaire”, a déclaré Fouchet. Mais Jupiter n’est pas le seul sujet de Webb. Le télescope spatial utilise la lumière infrarouge pour révéler des aspects autrement invisibles de l’univers. Le développement du premier observatoire spatial au monde a commencé en 2004, et après des années de retards, le télescope et son immense miroir en or ont finalement été lancés le 25 décembre 2021. Le télescope examinera chaque phase de l’histoire cosmique, y compris les premières lueurs après le big bang qui a créé notre univers et la formation des galaxies, des étoiles et des planètes qui le remplissent aujourd’hui. Le télescope découvre et observe également des systèmes exoplanétaires, qui consistent chacun en une planète en dehors de notre système solaire et son étoile hôte. Certaines de ces exoplanètes sont potentiellement habitables, et scruter leur atmosphère pourrait révéler des indices dans la recherche en cours de la vie en dehors de la Terre.

Ashley Strickland et Megan Marples de CNN ont contribué à ce rapport.