Voyez combien de chasseurs enregistrés sont dans l’Illinois – Shaw Local

Avec un record de 3 millions d’années, on peut dire que la chasse est l’une des plus anciennes formes d’activité humaine. Empileur compilé un Liste complète des États comptant le plus de chasseurs enregistrés en utilisant les données 2020 du US Fish and Wildlife Service. Les États sont classés en pourcentage de résidents titulaires d’un permis de chasse. Les données démographiques proviennent du recensement de 2018.

Il y a 15,2 millions de titulaires de permis de chasse aux États-Unis. Au fil des siècles, la chasse a largement évolué de la nécessité au sport, bien que de nombreux chasseurs aux États-Unis transforment les animaux chassés en nourriture. Alors que la chasse gagnait en popularité en tant qu’activité de loisir, les écosystèmes ont souffert et ont conduit à diverses réglementations afin d’aider à préserver et à conserver les ressources fauniques. Aux États-Unis, chaque État a fixé des dates pour les saisons de chasse, des seuils pour le nombre d’étiquettes ou de timbres de gibier sauvage autorisés et des zones spécifiques interdites à la chasse afin d’aider à préserver les habitats et les populations animales.

Au cours des dernières décennies, le nombre de personnes titulaires d’un permis de chasse aux États-Unis a fortement diminué. Cela peut être attribué à quelques facteurs, à savoir la montée de l’urbanisation des États-Unis, le développement des terres agricoles, le manque de temps libre des chasseurs et l’accès limité aux terrains de chasse, écrit la Pennsylvania Game Commission. Licences retirées de un pic d’environ 17 millions dans les années 1980 à 15 millions en 2019selon le Seattle Times.

L’Illinois en chiffres

– Pourcentage de résidents avec des permis de chasse payants : 2,3 % – Total des titulaires de permis de chasse payants : 297 243 – Total des permis de chasse, vignettes, permis et timbres : 1 437 735 – Coût brut de tous les permis de chasse : 31 024 125 $

Les cinq dernières décennies ont été décevantes pour l’industrie de la chasse de l’Illinois, car le nombre de chasseurs titulaires d’un permis continue de baisser. Ceci est le résultat direct de habitats naturels en déclin car les fermes et les villes ont continué à se développer depuis les années 1970.

La baisse des revenus des permis de chasse commence à poser problème aux groupes de conservation. Grâce à la loi Pittman-Robertson de 1937, une taxe d’accise de 11% a été imposée sur la vente d’armes à feu, qui a ensuite été utilisée pour la conservation. Non seulement cela, mais les bénéfices des permis de chasse eux-mêmes vont également directement au financement de la conservation.

Il y a eu une légère augmentation du nombre de chasseurs au début de 2020, certains transformateurs de viande américains ayant cessé leurs activités à cause du COVID-19. Les gens avaient aussi beaucoup plus de temps libre, selon Reuters. L’Indiana, par exemple, a vu ses ventes de licences de dinde augmenter de 28 % au cours de la première semaine de la saison. Reste à savoir si ces résultats seront durables.

Alors, quels États maintiennent leurs traditions de chasse? Jetez un œil pour voir quels États figuraient en haut et en bas de la liste.

États avec le plus de chasseurs enregistrés

#1. Dakota du Sud : 24,1 % des résidents avec des permis de chasse payants #2. Wyoming : 22,7 % des résidents avec des permis de chasse payants #3. Montana : 21,1 % des résidents avec des permis de chasse payants

États avec le moins de chasseurs enregistrés

#1. Californie : 0,7 % des résidents avec des permis de chasse payants #2. Rhode Island : 0,7 % des résidents avec des permis de chasse payants #3. Hawaï : 0,7 % des résidents avec des permis de chasse payants