Voyez à travers cet écran de fumée – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Nos libéraux en matière d’impôts et de dépenses sont de retour. À peine avons-nous atteint les niveaux d’inflation les plus élevés depuis des décennies, notre Congrès démocrate et la Maison Blanche ont décidé de jeter plus de carburant sur les feux inflationnistes en adoptant la soi-disant loi sur la réduction de l’inflation de 740 milliards de dollars. Le Congressional Budget Office est sorti et a déclaré que les dispositions du projet de loi auront moins de 0,1% d’effet sur l’inflation dans les deux sens. Même Bernie Sanders, sans doute le libéral socialiste le plus à gauche du Congrès, a critiqué la loi pour ne pas être à la hauteur de son nom.

Biden affirme qu’il n’y aura pas de nouveaux impôts sur les Américains gagnant moins de 400 000 dollars par an, mais selon le Congressional Joint Committee on Taxation, presque tous les Américains verraient une augmentation des impôts d’ici 2023. Une analyse utilisant les estimations du modèle d’équilibre général de la Tax Foundation que la loi sur la réduction de l’inflation réduirait la production économique à long terme d’environ 0,2 % et supprimerait environ 29 000 emplois à temps plein aux États-Unis. Cela réduirait également le revenu moyen après impôt des contribuables à tous les niveaux de revenu à long terme. En réduisant la croissance économique à long terme, ce projet de loi augmentera en fait l’inflation en limitant la capacité de production.

Biden affirme que le coût sera supporté principalement par les entreprises sous la forme d’un taux d’imposition minimum de 15 % et d’une augmentation de milliards de taxes sur le pétrole et le gaz. Il est ridicule et naïf de supposer que ces augmentations d’impôts sur les sociétés ne seront pas répercutées sur les consommateurs sous la forme d’une augmentation des prix et/ou d’une baisse des salaires. Plus d’inflation.

Bien qu’il puisse y avoir des dispositions bénéfiques dans ce projet de loi, l’appeler la Loi sur la réduction de l’inflation alors qu’il ne fait rien pour réduire l’inflation n’est qu’un coup de pub pour couvrir les lacunes persistantes de cette administration. La semaine dernière, Biden a déclaré que le taux d’inflation de juillet était de 0 % alors qu’il était en réalité de 8,5 %, mais les médias grand public continuent de faire l’éloge du travail qu’il fait. J’espère que les Américains sont assez avertis pour voir à travers cet écran de fumée lorsque les élections de mi-mandat arriveront.

De Vere Headrick

Oswego