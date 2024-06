Voyageur infecté par un cas confirmé de rougeole à l’aéroport international de Seattle alors que les cas augmentent aux États-Unis

{{#rendered}} {{/rendered}}

La santé publique de Seattle et du comté de King a émis une alerte après avoir été informée qu’un adulte présentant un cas confirmé de rougeole infectieuse avait transité par l’aéroport international de Seattle-Tacoma après son voyage en Europe.

L’infection confirmée est survenue après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont émis une alerte aux responsables de la santé publique, les avertissant que le nombre de cas Cas de rougeole aux États-Unis cette année correspond déjà à l’intégralité de 2023.

L’alerte de Seattle et du comté de King indiquait que l’adulte contagieux avait transité par l’aéroport international les 10 et 11 mai et que son statut vaccinal contre la rougeole n’était pas clair.

Les responsables de la santé ont déclaré que l’individu résidait en Arizona et avait probablement contracté la maladie infectieuse alors qu’il se trouvait en Europe. L’agence n’a pas précisé dans quel(s) pays l’individu avait voyagé.

Le CDC ÉMET UNE ALERTE À LA ROUGEOLE CAR LES CAS DE 2024 ONT DÉJÀ ÉGALISÉ TOUTES LES CAS DE 2023

Les responsables de la santé ont déclaré que l’individu avait utilisé le hall S (porte S1) le 10 mai entre 17h30 et 21h30. Il a passé la douane jusqu’à la récupération des bagages de l’installation des arrivées internationales (carrousel 19).

LE NEW JERSEY ENQUÊTE SUR L’ÉPIDÉMIE D’OREILLONS

Le 11 mai, entre 7 h 30 et 11 h 30 environ, l’individu se trouvait dans le hall A (porte A8).

Les responsables de la santé de Seattle ont déclaré que si des individus pensent avoir été exposés à l’aéroport international de Seattle-Tacoma, ils devraient :

Découvrez si vous avez été vacciné contre la rougeole ou si vous avez déjà eu la rougeole. Assurez-vous d’être à jour avec le nombre recommandé de vaccins contre la rougeole (ROR).

Appelez rapidement un professionnel de la santé si vous développez une maladie accompagnée de fièvre ou d’éruption cutanée inexpliquée. Pour éviter de transmettre la rougeole à d’autres personnes, ne vous rendez pas dans une clinique ou un hôpital sans les appeler au préalable pour leur dire que vous souhaitez subir un test de dépistage de la rougeole après une exposition.

Limitez les contacts avec les autres, en particulier ceux sans immunité connue.

Si vous vous trouviez aux endroits indiqués ci-dessus et que vous n’êtes pas immunisé contre la rougeole, le moment le plus probable où vous tomberez malade se situerait entre le 17 mai 2024 et le 1er juin 2024. Les personnes immunodéprimées peuvent mettre plus de temps à ressentent des symptômes.

La crise sanitaire à l’aéroport international est survenue après qu’une alerte du CDC aux responsables de la santé publique ait indiqué que le nombre de personnes Cas de rougeole aux États-Unis cette année correspond déjà à l’intégralité de 2023.

Le CDC ENVOIE UNE ÉQUIPE D’INTERVENTION AU REFUGE POUR MIGRANTS DE CHICAGO À SUIVRE UNE ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE

« Du 1er janvier au 14 mars 2024, le CDC a été informé de 58 cas confirmés de rougeole aux États-Unis dans 17 juridictions, dont sept épidémies dans sept juridictions, contre 58 cas au total et quatre épidémies signalés toute l’année en 2023″, indique le communiqué.

« Parmi les 58 cas signalés en 2024, 54 (93 %) étaient liés à des voyages internationaux », a poursuivi le CDC, ajoutant que « de nombreux pays, y compris des destinations de voyage comme l’Autriche, les Philippines, la Roumanie et le Royaume-Uni, sont concernés ». connaissant des épidémies de rougeole.

Le CDC décrit la rougeole comme une « maladie virale hautement contagieuse » qui « peut entraîner de graves complications de santé, notamment une pneumonie, une encéphalite (inflammation du cerveau) et la mort, en particulier chez les personnes non vaccinées ».

« Pour prévenir l’infection par la rougeole et réduire le risque de transmission communautaire due à l’importation, tous les résidents américains voyageant à l’étranger, quelle que soit leur destination, doivent être à jour sur leurs vaccinations ROR », indique l’alerte. « Les prestataires de soins de santé doivent s’assurer que les enfants reçoivent les vaccins de routine, y compris le ROR. »