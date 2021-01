Les crises de 2020 – en particulier la pandémie et les meurtres de Noirs américains – ont amené de nombreux voyageurs à repenser comment et où voyager. Plutôt que de faire des voyages spa de luxe ou des croisières ensoleillées et amusantes, beaucoup cherchent à donner plus de sens à leurs futurs voyages, soit à travers un défi personnel comme le cyclisme sur de longues distances, l’exploration de leur patrimoine ou la réalisation d’un objectif de vie comme visiter les 50 États.

«Avec toute la colère et l’animosité en cours, j’ai senti que c’était le moment de faire remonter quelque chose d’important à la surface et de répondre à certaines questions que j’ai toujours eues en termes d’histoire», a déclaré M. Shackelford.

C’était à la fois une mission personnelle et une démonstration de diversité, ce que M. Shackelford, qui est noir, espérait modéliser pour les générations futures de cyclistes. À partir de ce noyau d’une idée, un mouvement s’est développé alors qu’une équipe de tournage s’est engagée pour documenter le voyage nommé le Promenade en train souterrain , ce qui a pris 18 jours à M. Shackelford et à quatre autres cyclistes en octobre; un sixième coureur a fait la moitié du parcours.

Chaque année, John Shackelford, 26 ans, un messager à vélo à New York, fait ce qu’il appelle un «tour» ou une longue distance avec des amis. Après un été de troubles sociaux provoqués par les meurtres de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres Noirs américains aux mains de la police, la tournée 2020, a-t-il décidé, se déplacerait à environ 1100 miles de Mobile, en Alabama, à Washington, DC, en visite. lieux associés à l’histoire des Noirs, y compris les monuments des droits civiques, les musées d’histoire et les mémoriaux tels que le Mémorial national pour la paix et la justice à Montgomery, Ala. La pandémie a été un obstacle à la visite de certains sites, mais pas assez pour retenir le trajet.

Bien que ce type de planification soit souvent stimulé par des jalons personnels ou des résolutions du Nouvel An, le passage lent et parfois angoissé du temps au cours de l’année écoulée a incité certains à se résoudre à ne pas perdre plus de temps à poursuivre leurs objectifs à long terme ou ceux nouvellement éclos pendant la pandémie. Le récent déploiement des vaccins laisse espérer qu’ils pourront peut-être mettre en œuvre leurs plans dans un an ou deux.

Les voyages axés sur la mission affirment également un sens accru de la conscience de soi. Dans son livre «S’éloigner de tout: vacances et identité», l’auteur et sociologue Karen Stein écrit que «les vacances révèlent ce que les gens choisissent de faire, plutôt que ce qu’ils doivent faire. Ce sont des opportunités d’auto-définition.

Il est impossible de quantifier le nombre de voyageurs motivés par une mission, en particulier lorsque les voyages restent gravement déprimés et limités dans de nombreux endroits, mais les voyagistes indiquent que certains futurs voyageurs pourraient faire plus que voler et flop. À Mains en vacances, voyagiste voué aux voyages bénévoles pour les familles, les réservations pour des voyages de plus de six mois sont deux fois et demie plus importantes aujourd’hui qu’en janvier 2020; la restauration de maisons à la Nouvelle-Orléans est son voyage le plus populaire.

Pendant la pandémie, l’agence de voyage californienne Voyages CrushGlobal a créé des guides de voyage dans plusieurs régions des États-Unis qui visent à rendre les voyages en voiture plus inclusifs en mettant en évidence les entreprises appartenant à des Noirs.

Et l’agence de voyage Les routes campagnardes, qui a fourni au Underground Railroad Ride la cartographie et la logistique des itinéraires, prévoit d’offrir au public un voyage à vélo et à pied sur le même thème en octobre prochain en collaboration avec Afro en plein air, une organisation à but non lucratif qui encourage la participation des Noirs aux loisirs de plein air et à la conservation.